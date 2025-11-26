Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    26 Nov 2025 5:57 PM IST
    26 Nov 2025 5:59 PM IST

    പത്മകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച ‘ദൈവ്യതുല്യനായ ആൾ’ താനല്ലെന്ന് കണ്ഠരര് രാജീവര്; ‘താന്ത്രികവിധി പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്’

    തന്ത്രിമാരുടെ മൊഴിയെടുത്ത് എസ്.ഐ.ടി
    Kandararu Rajeevaru
    കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ തന്ത്രിമാരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി ഹൈകോടതി നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി). കണ്ഠരര് രാജീവരുടെയും കണ്ഠരര് മോഹനരുടെയും മൊഴിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അറസ്റ്റിലായ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റ് പത്മകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച ദൈവ്യതുല്യനായ ആൾ താനല്ലെന്ന് കണ്ഠരര് രാജീവര് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

    താന്ത്രികവിധി പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശബരിമലയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അനുമതി നൽകുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമാണ് തന്ത്രിമാർക്കുള്ളത്. സ്ഥാവരജംഗമ സ്വത്തുകളെല്ലാം ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

    ശബരിമലയിൽ ജോലി ചെയ്ത ആളായതിനാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ അറിയാം. പോറ്റിയെ താനല്ല ശബരിമലയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ആരാണ് പോറ്റിയെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് എസ്.ഐ.ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ഠരര് രാജീവര് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

    ശബരിമല ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹത്തിലെ പാളിയും വാതിൽ പാളിയും ആദ്യം സ്വർണം പൂശാൻ അനുമതി നൽകിയത് കണ്ഠരര് രാജീവരായിരുന്നു. ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ദൈവഹിതം നോക്കി അനുവാദം നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് തന്ത്രിമാർ മൊഴി നൽകിയത്.

