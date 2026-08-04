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    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Aug 2026 10:35 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Aug 2026 10:35 PM IST

    കഞ്ചിക്കോട്​ ഫാക്ടറി സ്വപ്നങ്ങൾ കുഴിച്ചുമൂടി; കേരളത്തിന് ചതിയുടെ തറക്കല്ല്

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    കഞ്ചിക്കോട്​ ഫാക്ടറി സ്വപ്നങ്ങൾ കുഴിച്ചുമൂടി; കേരളത്തിന് ചതിയുടെ തറക്കല്ല്
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ന​യ​പ​ര​മാ​യ മു​ഖം​തി​രി​ക്ക​ലു​ക​ൾ​ക്കും നി​ർ​വ​ഹ​ണ മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു​മൊ​ടു​വി​ൽ ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട്ടെ റെ​യി​ൽ​വേ കോ​ച്ച്​ ഫാ​ക്ട​റി​ക്കാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച ത​റ​ക്ക​ല്ല്​ ഇ​നി കേ​ന്ദ്രാ​വ​ഗ​ണ​ന​യു​ടെ നി​ത്യ​സ്മാ​ര​കം. നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി കേ​ര​ളം കാ​ത്തി​രു​ന്ന സ്വ​പ്ന പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്ന വി​വ​രം രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം.​പി. ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ കേ​ന്ദ്ര റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി അ​ശ്വി​നി വൈ​ഷ്ണ​വാ​ണ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ ഭാ​വി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന യൂ​ണി​റ്റു​ക​ൾ ത​ന്നെ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ കോ​ച്ച് ഫാ​ക്ട​റി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര നി​ല​പാ​ട്. ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ റാ​യ്ബ​റേ​ലി, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ കാ​ഞ്ച​പ്ര, ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ സോ​നി​പ​ത്ത്, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ചെ​ന്നൈ, പ​ഞ്ചാ​ബി​ലെ ക​പൂ​ർ​ത്ത​ല എ​ന്നീ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​ർ​മ്മാ​ണ യൂ​ണി​റ്റു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ റോ​ളി​ങ്​ സ്റ്റോ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് റെ​യി​ൽ​വേ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ​യി​ൽ പ​ല​തും ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട്ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നും ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ടീ​ലി​നും ശേ​ഷം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​താ​ണെ​ന്ന​ത്​ കേ​ര​ള​ത്തോ​ടു​ള്ള റെ​യി​ൽ​വേ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ലെ പ​ക്ഷ​പാ​തം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു.

    ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട് റെ​യി​ൽ കോ​ച്ച് ഫാ​ക്ട​റി​യു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും ച​രി​ത്ര​വും 1980ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ്. ര​ണ്ട്​ വ​ട്ടം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ന്ദ്രം അ​വ​സാ​ന ആ​ണി​യു​മ​ടി​ച്ച​ത്. 1982ൽ ​കോ​ട്ട​മൈ​താ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു റെ​യി​ൽ കോ​ച്ച് ഫാ​ക്ട​റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്​ അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, 1984ൽ ​ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വ​ധ​വും പി​ന്നാ​ലെ​യു​ണ്ടാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും കാ​ര​ണം പ​ഴ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം അ​നാ​ഥ​മാ​യി. പി​ന്നാ​ലെ, കോ​ച്ച്​ ഫാ​ക്ട​റി പ​ദ്ധ​തി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​ബി​ലെ ക​പൂ​ർ​ത്ത​ല​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു. 1985ൽ ​അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി 423 കോ​ടി ചെ​ല​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ക​പൂ​ർ​ത്ത​ല പ്രോ​ജ​ക്ടി​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ട​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ അ​സ്ത​മി​ച്ചു.

    നീ​ണ്ട ഇ​ട​വേ​ള​യ്ക്ക് ശേ​ഷം, 2008-09 റെ​യി​ൽ​വേ ബ​ജ​റ്റി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വാ​ണ് ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട് കോ​ച്ച് ഫാ​ക്ട​റി പ​ദ്ധ​തി പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 600 കോ​ച്ചു​ക​ൾ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള, 1,215 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം നി​ക്ഷേ​പം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച വ​ലി​യൊ​രു വ്യാ​വ​സാ​യി​ക സം​രം​ഭ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വി. ​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ന്ന ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കി 239 ഏ​ക്ക​ർ വ​രെ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2012 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ത്രി​വേ​ദി, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ത​റ​ക്ക​ല്ലു​മി​ട്ടു.

    നി​ർ​വ​ഹ​ണ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ വീ​ഴ്ച

    ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട് കോ​ച്ച് ഫാ​ക്ട​റി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കാ​തി​രു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​വ്വ​ഹ​ണ മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വീ​ഴ്ച​ക​ളും ന​യ​പ​ര​മാ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് കാ​ര​ണം. 2012-13 റെ​യി​ൽ​വേ ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​നാ​യി പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത മാ​തൃ​ക റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി​നാ​യി 2013 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ക്വാ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ക്ഷ​ണി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​രൊ​റ്റ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​പോ​ലും നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നി​ല്ല.

    റെ​യി​ൽ​വേ കോ​ച്ച് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​ര​വും ഉ​ൽ​പ്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കോ​ച്ചു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വാ​ങ്ങു​മെ​ന്ന്​ റെ​യി​ൽ​വേ ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്ന​തു​മാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യെ ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക​റ്റി​യ​ത്. ബി​സി​ന​സ് മാ​തൃ​ക പു​ന:​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ബ​ദ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​തൃ​ക​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ ത​യ്യാ​റാ​യി​ല്ല.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളി​ൽ വ​ന്ന മാ​റ്റ​വും പ​ദ്ധ​തി​യെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു. ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ടി​നൊ​പ്പം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യോ അ​തി​നു​ശേ​ഷം കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യോ ചെ​യ്ത ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ റാ​യ്ബ​റേ​ലി മോ​ഡേ​ൺ റെ​യി​ൽ കോ​ച്ച് ഫാ​ക്ട​റി, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ കാ​ഞ്ച​പ്ര റെ​യി​ൽ കോ​ച്ച് ഫാ​ക്ട​റി, ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ സോ​നി​പ​ത്ത്​ കോ​ച്ച്​ ഫാ​ക്ട​റി എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും അ​വ പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    2018ൽ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ലാ​തൂ​ർ മ​റാ​ഠ്‌​വാ​ഡ റെ​യി​ൽ കോ​ച്ച് ഫാ​ക്ട​റി​ക്ക് റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നേ​രി​ട്ട് തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തു​ക​യും അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മ്മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് ട്രെ​യി​ൻ റേ​ക്കു​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ന​ഷ്ടം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​

    പ​ദ്ധ​തി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് നേ​രി​ട്ട് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് 1,215 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര മൂ​ല​ധ​ന നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ പാ​ല​ക്കാ​ട്-​ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട് വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യും പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യും രൂ​പ​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​യി. ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ടി​നെ ഒ​രു വ്യ​വ​സാ​യ ന​ഗ​ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ പോ​ന്ന ഈ ​അ​നു​ബ​ന്ധ വ്യ​വ​സാ​യ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​നം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലോ​ടെ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും നി​ല​ച്ചു.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട്ടെ പ്ര​ധാ​ന വ്യ​വ​സാ​യ ബെ​ൽ​റ്റി​ൽ പെ​ട്ട 228 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ കൈ​വ​ശ​ത്തി​ൽ യാ​തൊ​രു വി​നി​യോ​ഗ​വു​മി​ല്ലാ​തെ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​റ്റ് വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്ന ഈ ​ഭൂ​മി വെ​റു​തെ​യി​ടു​ന്ന​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യ്ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ന​ഷ്ടം വ​ലു​താ​ണ്.

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    TAGS:Indian RailwaysKanchikodeRailway Coach FactoryKerala
    News Summary - കഞ്ചിക്കോട്​ ഫാക്ടറി സ്വപ്നങ്ങൾ കുഴിച്ചുമൂടി; കേരളത്തിന് ചതിയുടെ തറക്കല്ല്
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