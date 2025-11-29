Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    29 Nov 2025 9:07 PM IST
    29 Nov 2025 10:19 PM IST

    കാനത്തിൽ ജമീല എം.എൽ.എ അന്തരിച്ചു

    ഖബറടക്കം ഡിസംബർ രണ്ടിന് അത്തോളി കുനിയിൽക്കടവ് ജുമാ മസ്ജിദിൽ
    Kanathil Jameela
    കോഴിക്കോട്: കൊയിലാണ്ടി എം.എൽ.എയും സി.പി.എം നേതാവുമായ കാനത്തിൽ ജമീല അന്തരിച്ചു. അർബുദ രോഗബാധിതയായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് മൈത്ര ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. 59 വയസായിരുന്നു. ഖബറടക്കം ഡിസംബർ രണ്ടിന് അത്തോളി കുനിയിൽക്കടവ് ജുമാ മസ്ജിദിൽ.

    ആരോഗ്യാവസ്ഥ മോശമായതിനെ തുടർന്നാണ് അവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ആറു മാസത്തോളമായി വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു.

    നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായി തുടര്‍ച്ചയായി 20 വര്‍ഷം ജനപ്രതിനിധിയായെന്ന റെക്കോഡുണ്ട് കാനത്തിൽ ജമീലയുടെ പേരിൽ. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജമീല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും മത്സരിച്ചു വിജയിച്ചിരുന്നു. 2005ലാണ് ചേളന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായത്. 2010ല്‍ അത്തോളി ഡിവിഷനില്‍ നിന്ന് ജില്ല പഞ്ചായത്തിലേക്കും പിന്നെ പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനത്തേക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2020ല്‍ രണ്ടാം തവണയും ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെത്തി.

    2021ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 8472 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു ജമീല നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. കോൺഗ്രസിലെ എൻ. സുബ്രഹ്മണ്യനായിരുന്നു എതിരാളി. നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു. എസ്.എഫ്.ഐയിലൂടെയായിരുന്നു രാഷ്​ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്.

    അത്തോളി ചോയികുളം സ്വദേശിനിയായ കാനത്തില്‍ ജമീലയുടെ ഭര്‍ത്താവ് കാനത്തില്‍ അബ്ദുറഹ്‌മാന്‍. മക്കള്‍: ഐറിജ് റഹ്മാന്‍, അനൂജ. മരുമക്കൾ: സുഹൈബ്, തേജു. ​സഹോദരങ്ങൾ: ജമാൽ, നസീർ, റാബിയ, കരീം, പരേതരായ ആസ്യ.

    kanathil jameela LDF CPM Obituary
