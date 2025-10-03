Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    3 Oct 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 7:01 AM IST

    സി.പി.ഐ: പുറത്ത്​ സമവായം; അകത്ത്​ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കൽ

    സി.പി.ഐ: പുറത്ത്​ സമവായം; അകത്ത്​ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പു​റ​ത്ത്​ സ​മ​വാ​യം പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും അ​ക​ത്ത്​ എ​ല്ലാം കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ സ​മ്പൂ​ർ​ണ്ണാ​ധി​പ​ത്യ​വു​മാ​യി സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വും സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റും. ആ​ല​പ്പു​ഴ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​മ​ത പ​ക്ഷ​ത്തെ (പ​ഴ​യ കെ.​ഇ. ഇ​സ്മ​യി​ൽ ചേ​രി) ഒ​രാ​ൾ പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത പാ​ന​ലാ​ണ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വി​നാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ക്ഷം (പ​ഴ​യ കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ചേ​രി) താ​യ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​ര​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​ന്ന​തോ​ടെ വി​മ​ത പ​ക്ഷ​ത്തെ സി.​എ​ൻ. ച​ന്ദ്ര​ൻ, ആ​ർ. ല​താ​ദേ​വി, വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 21ൽ ​നി​ന്ന്​ 25 ആ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​തൃ​ത്വം വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന​ത്​ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടാ​ണ്, പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ത്രീ ​ട​യ​ർ സം​വി​ധാ​നം വേ​ണ്ടെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ നേ​ര​ത്തെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ പൊ​ടു​ന്ന​നെ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ഔ​​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളെ മാ​ത്രം​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​തി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ മു​റു​മു​റു​പ്പ്​ തു​ട​ങ്ങി.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സം​ഘ​ട​ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൊ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​നെ നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​ക്കി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ മാ​ത്രം ചേ​ർ​ന്ന്​ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ അ​ധി​കാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​മാ​കു​ന്നു എ​ന്നും പ​ല​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം ഇ​നി​യു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സെ​​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വം മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യൊ​രു അ​ധി​കാ​ര​ കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്നോ​ണ​മാ​ണ്​ സെ​​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​​ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല 11 അം​ഗം സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നാ​ലു​മ​ന്ത്രി​മാ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ലും രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ട്​. ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ സം​ഘ​ട​നാ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​ൻ എ​ത്ര​മാ​ത്രം സ​മ​യം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ ചോ​ദ്യം. മ​ന്ത്രി​മാ​രും എം.​പി​മാ​രു​മ​ട​ക്ക​ടം ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​ക​ൾ സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ല​പാ​ടും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വി​ൽ മ​ല​യോ​ര ജി​ല്ല​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​തി​നി​ധ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന​തും വേ​ണ്ട​ത്ര ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​തും ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​. അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ മ​ല​ബാ​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പി.​പി. സു​നീ​റി​നെ​യും സ​ത്യ​ൻ മൊ​കേ​രി​യെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​തോ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്​​തി​യു​ള്ള തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ട്.

    CPI cpi state executive Kerala
    kanam rajendran group have complete control on CPI State Executive and Secretariat
    X