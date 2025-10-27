Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 27 Oct 2025 11:39 PM IST
    date_range 27 Oct 2025 11:40 PM IST

    'സ്വർണ പായ്‌ക്കറ്റ്‌ ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറിയിൽ എത്തിച്ചു'; ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ചയിൽ മുഖ്യ ഇടനിലക്കാരൻ കൽപേഷ്

    സ്വർണ പായ്‌ക്കറ്റ്‌ ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറിയിൽ എത്തിച്ചു; ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ചയിൽ മുഖ്യ ഇടനിലക്കാരൻ കൽപേഷ്
    camera_altകൽപേഷ്

    തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം: ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല സ്വ​​ർ​​ണ​​ക്കൊ​​ള്ള കേ​​സു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട്‌ മു​​ഖ്യ ഇ​​ട​​നി​​ല​​ക്കാ​​ര​​നാ​​യ ക​​ൽ​​പേ​​ഷി​​ന്റെ പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം പു​​റ​​ത്ത്‌. ചെ​​ന്നൈ സ്മാ​​ർ​​ട്ട് ക്രി​​യേ​​ഷ​​നി​​ൽ നി​​ന്ന് പാ​​യ്‌​​ക്ക​​റ്റ്‌ ബെ​​ല്ലാ​​രി​​യി​​ലെ ജ്വ​​ല്ല​​റി ഉ​​ട​​മ​​ക്ക് എ​​ത്തി​​ച്ചു ന​​ൽ​​കി​​യെ​​ന്നാ​​ണ്‌ ക​​ൽ​​പേ​​ഷ്‌ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്‌.

    ചെ​​ന്നൈ​​യി​​ലെ ജ്വ​​ല്ല​​റി ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​രാ​​യ ക​​ൽ​​പേ​​ഷ്‌ ത​​ന്‍റെ സ്ഥാ​​പ​​ന​​വും ബെ​​ള്ളാരി റൊ​​ദ്ദം ജ്വ​​ല്ല​​റി ഉ​​ട​​മ​​യു​​മാ​​യു​​ള്ള ബി​​സി​​ന​​സ് ബ​​ന്ധ​​ത്തി​​ന്‍റെ പേ​​രി​​ലാ​​ണ് സ്വ​​ർ​​ണം എ​​ത്തി​​ച്ചു ന​​ൽ​​കി​​യ​​തെ​​ന്ന് പ​​റ​​യു​​ന്നു. ആ​​ദ്യ​​മാ​​യാ​​ണ്‌ സ്‌​​മാ​​ർ​​ട്ട്‌ ക്രി​​യേ​​ഷ​​ൻ​​സി​​ൽ പോ​​കു​​ന്ന​​തെ​​ന്നും 35000 രൂ​​പ പ്ര​​തി​​ഫ​​ലം കി​​ട്ടി​​യെ​​ന്നും എ​​സ്‌.​​ഐ.​​ടി ഇ​​തു​​വ​​രെ ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്തി​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ന്നും ഉ​​ണ്ണി​​കൃ​​ഷ്‌​​ണ​​ൻ പോ​​റ്റി​​യെ അ​​റി​​യി​​ല്ലെ​​ന്നും ക​​ൽ​​പേ​​ഷ് കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ര്‍ത്തു.

    ഉ​​ട​​മ​​യു​​ടെ നി​​ർ​​ദേ​​ശ പ്ര​​കാ​​ര​​മാ​​ണ് സ്വ​​ർ​​ണം കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യ​​തെ​​ന്നാ​​ണ് ഇ​​യാ​​ൾ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്‌. ദേ​​വ​​സ്വം വി​​ജി​​ല​​ൻ​​സ് ഹൈ​​കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടി​​ലാ​​ണ് ക​​ൽ​​പേ​​ഷ് എ​​ന്ന പേ​​ര് ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന​​ത്. വേ​​ർ​​തി​​രി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്ത സ്വ​​ർ​​ണ​​ത്തി​​ൽ ബാ​​ക്കി​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന 476 ഗ്രാം ​​ക​​ൽ​​പേ​​ഷ് ബെ​​ള്ളാരിയിൽ എ​​ത്തി​​ച്ചെ​​ന്നാ​​ണ് റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടി​​ലെ പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശം. രാ​​ജ​​സ്ഥാ​​ൻ സ്വ​​ദേ​​ശി​​യാ​​യ ഈ 31​​കാ​​ര​​ൻ 2012 മു​​ത​​ൽ സ്വ​​ർ​​ണ​​ക്ക​​ട​​യി​​ൽ ജോ​​ലി​​നോ​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്‌.

    അ​​തേ സ​​മ​​യം, ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല സ്വ​​ർ​​ണ​​ക്കൊ​​ള്ള​​യി​​ലെ ഒ​​ന്നാം പ്ര​​തി ഉ​​ണ്ണി​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ പോ​​റ്റി​​യു​​മാ​​യി കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ന് പു​​റ​​ത്ത് ന​​ട​​ത്തി​​യ തെ​​ളി​​വെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ സ്വ​​ർ​​ണ​​വും സു​​പ്ര​​ധാ​​ന തെ​​ളി​​വും ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യെ​​ന്ന് അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ സം​​ഘം വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി. ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​രി​​ച്ച് പോ​​റ്റി ന​​ട​​ത്തി​​യ കോ​​ടി​​ക​​ളു​​ടെ റി​​യ​​ൽ എ​​സ്റ്റേ​​റ്റ് ഇ​​ട​​പാ​​ടി​​ന്‍റെ രേ​​ഖ​​ക​​ളും പി​​ടി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്തു.

    പ്ര​​ത്യേ​​ക സം​​ഘ​​ത്തി​​ലെ ഒ​​രു ടീം ​​ബെ​​ള്ളാ​​രി​​യി​​ലെ​​ത്തി സ്വ​​ർ​​ണ​​വ്യാ​​പാ​​രി ഗോ​​വ​​ർ​​ധ​​നെ ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്തു. പോ​​റ്റി​​യു​​മാ​​യി ഗോ​​വ​​ർ​​ധ​​ൻ ന​​ട​​ത്തി​​യ പ​​ണ​​മി​​ട​​പാ​​ടു​​ക​​ളു​​ടെ രേ​​ഖ​​ക​​ളും പി​​ടി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്തു. മ​​റ്റൊ​​രു സം​​ഘം ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു​​വി​​ലെ പോ​​റ്റി​​യു​​ടെ വീ​​ട്ടി​​ലും പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന ന​​ട​​ത്തി.

    വീ​​ട്ടി​​ൽ നി​​ന്നാ​​ണ് 176 ഗ്രാം ​​സ്വ​​ർ​​ണാ​​ഭ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളും നാ​​ണ​​യ​​ങ്ങ​​ളും ക​​സ്റ്റ​​ഡി​​യി​​ലെ​​ടു​​ത്ത​​ത്. പോ​​റ്റി​​യും സ​​ഹ സ്പോ​​ൺ​​സ​​റാ​​യി​​രു​​ന്ന ര​​മേ​​ഷ് റാ​​വു​​വും ഗോ​​വ​​ർ​​ധ​​നും അ​​ന​​ന്ത​​സു​​ബ്ര​​ഹ​​മ​​ണ്യ​​വും ചേ​​ർ​​ന്ന് കെ​​ട്ടി​​ട​​ങ്ങ​​ളും ഭൂ​​മി​​യും വാ​​ങ്ങി കൂ​​ട്ടി​​യ​​തി​​ന്‍റെ രേ​​ഖ​​ക​​ളും പി​​ടി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്തു. ദ്വാ​​ര​​പാ​​ല​​ക പാ​​ളി​​ക​​ൾ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യ സ്ഥ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ലും തെ​​ളി​​വെ​​ടു​​പ്പ് ന​​ട​​ത്തി​​യെ​​ന്ന വി​​വ​​ര​​വും പു​​റ​​ത്തു​​വ​​രു​​ന്നു​​ണ്ട്‌.

    വൈ​​കീട്ടോ​​ടെ പ്ര​​ത്യേ​​ക അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ സം​​ഘം തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്തെ ക്രൈം ​​ബ്രാ‌​​ഞ്ച് ഓ​​ഫി​​സി​​ലെ​​ത്തി. ക​​സ്റ്റ​​ഡി​​യി​​ലെ​​ടു​​ത്ത സ്വ​​ർ​​ണ​​മ​​ട​​ക്കം അ​​ടു​​ത്ത ദി​​വ​​സം കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ ഹാ​​ജ​​രാ​​ക്കും.

    News Summary - Kalpesh is the main middleman in the Sabarimala gold heist
