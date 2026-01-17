Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    17 Jan 2026 6:47 AM IST
    Updated On
    17 Jan 2026 7:26 AM IST

    കലോത്സവം കാസർകോട്ടെ സിയയുടെ വീട്ടിലെത്തും

    അ​ന്ന് അ​നീ​ഷ​ക്ക് വീ​ട്ടു​മു​റി പ​രീ​ക്ഷ​ഹാ​ളാ​യി; ഇ​ന്ന് സി​യ ഫാ​ത്തി​മ​ക്ക് ‘മ​ത്സ​ര​വേ​ദി’​യും
    Kalolsavam will reach Siyas house in Kasaragod
    സി​യ ഫാ​ത്തി​മ

    തൃ​ശൂ​ർ: കാ​സ​ർ​കോ​ട് പ​ട​ന്ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രം 259 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ. ഈ ​ദൂ​രം സി​യ ഫാ​ത്തി​മ​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​നും മ​ത്സ​ര​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള അ​ക​ലം​കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​​​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ വി​വ​രി​ച്ചു​ള്ള സി​യ ഫാ​ത്തി​മ​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​ക്കു​ള്ള ക​ത്തും വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വും നീ​ക്കി​യ​ത് ഈ ​ദൂ​രം​കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഒ​പ്പം തൃ​ശൂ​രി​​ലെ സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം പ​ട​ന്ന​യി​ലെ സി​യ ഫാ​ത്തി​മ​യു​ടെ വീ​ട്ടു​മു​റി​യി​ലേ​ക്കും എ​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

    അ​റ​ബി​ക് പോ​സ്റ്റ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ പ​ട​ന്ന വി.​കെ.​പി.​കെ.​എ​ച്ച്.​എം.​എം.​ആ​ർ.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ സി​യ ഫാ​ത്തി​മ ‘വാ​സ്കു​ലി​റ്റി​സ്’ എ​ന്ന ഗു​രു​ത​ര രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. യാ​ത്ര ജീ​വ​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മ​​ന്ത്രി​ക്ക് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പും മ​ന്ത്രി​യും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് ക​ലോ​ത്സ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ അ​ത്യ​പൂ​ർ​വം. കു​ട്ടി​യു​ടെ വ​ലി​യ ആ​ഗ്ര​ഹം ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്നു​ന​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും ആ ​സ്വ​പ്നം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് മ​​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ന് 17ാം ​വേ​ദി​യി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ഒ​രേ സ​മ​യം വേ​ദി​യി​ലും സി​യ ഫാ​ത്തി​മ​യു​ടെ മു​റി​യി​ൽ വി​ഡി​യോ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ലൂ​ടെ​യും മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കും.

    ര​ണ്ടു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് സി​യ​ക്ക് അ​സു​ഖം വ​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി കു​റ​യു​ന്ന ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. പ​ട​ന്ന തെ​ക്കേ​പ്പു​റം സി​യാ മ​ൻ​സി​ൽ സാ​റു​വി​ന്റെ​യും അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​റി​ന്റെ​യും മ​ക​ളാ​ണ്. 2025 ന​വം​ബ​ർ ആ​റി​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് സ​മാ​ന​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ത്താം ക്ലാ​സ് തു​ല്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ ത​ളി​ക്കു​ള​ത്തെ അ​നീ​ഷ എ​ന്ന 32കാ​രി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ അ​നീ​ഷ നാ​ല് എ ​​പ്ല​സോ​ടെ വി​ജ​യി​ച്ചു.

    കണ്ണൂർ മുന്നിൽ

    64ാമ​ത് സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം ദി​നം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കി​രീ​ട​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ മു​ന്നി​ൽ. 694 പോ​യ​ന്റു​ള്ള ക​ണ്ണൂ​രി​നു പി​ന്നി​ൽ 680 പോ​യ​ന്റോ​ടെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ര​ണ്ടാ​മ​തും 678 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യ തൃ​ശൂ​ർ മൂ​ന്നാ​മ​തു​മാ​ണ്. 676 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി പാ​ല​ക്കാ​ട് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്. എ​ച്ച്.​എ​സ്, എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ണ്ണൂ​രാ​ണ് മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. അ​റ​ബി​ക്, സം​സ്കൃ​തം ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ണ്ണൂ​രും കോ​ഴി​ക്കോ​ടും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം തു​ട​രു​ന്നു.

    KasargodThrissurSchool KalosavamSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - Kalolsavam will reach Siya's house in Kasaragod
