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    Kerala
    Posted On
    date_range 20 July 2026 8:25 AM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 8:25 AM IST

    കള്ളാടി ദുരന്തമേഖല; പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ടത് 171 കുടുംബങ്ങളെ

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    റവന്യൂ-പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വാർഡംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്
    കള്ളാടി ദുരന്തമേഖല; പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ടത് 171 കുടുംബങ്ങളെ
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    മീനാക്ഷി പുഴയോരത്തെ അപകട ഭീഷണി നേരിടുന്ന വീടുകളിലൊന്ന്

    മേപ്പാടി: മീനാക്ഷി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്ത മേഖലയിൽനിന്ന് മാറ്റിത്താമസിപ്പിക്കേണ്ട കുടുംബങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. പഞ്ചായത്തിലെ എട്ട്, 12 വാർഡുകളിലുള്ളതിൽ 171 കുടുംബങ്ങൾ അപകടഭീഷണി നേരിടുന്നുവെന്നാണ് അധികൃതരൂടെ കണക്ക്. മീനാക്ഷി, താഞ്ഞിലോട് പ്രദേശങ്ങളിൽ മീനാക്ഷി പുഴയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ വിവരമാണ് റവന്യൂ- പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വാർഡ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംയുക്തമായി ശേഖരിച്ചത്.

    ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ഷാഫി, വെള്ളരിമല വില്ലേജ് ഓഫിസർ ലൈജു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. സംയുക്തസംഘം വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങിയാണ് വിവരശേഖരണം നടത്തിയത്. കണക്കെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സർക്കാറിന് കൈമാറും. കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിൽ സർക്കാറാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്.

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    TAGS:Wayanad Tunnel ProjectKerala NewsResettlement planWayanad disaster
    News Summary - Kalladi disaster area; 171 families to be resettled
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