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    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 7:00 AM IST

    കാഫിർ സ്‌ക്രീൻഷോട്ട്: ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വിന്റെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ധി ഇ​ന്ന്; എസ്.ഐ.ടി കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകും

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    കാഫിർ സ്‌ക്രീൻഷോട്ട്: ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വിന്റെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ധി ഇ​ന്ന്; എസ്.ഐ.ടി കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകും
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    വ​ട​ക​ര: കാ​ഫി​ർ സ്ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ട് കേ​സി​ൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​തി ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വ് ജി​തി​ൻ ഭാ​സ്ക​ര​നെ ഇ​ന്ന് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും. പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു​കി​ട്ടാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​ട​ക​ര ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കും. ജി​തി​ൻ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ഡ്വ. കെ.​എം. രാം​ദാ​സ് മു​ഖേ​ന ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ വാ​ദം കേ​ട്ട കോ​ട​തി വി​ധി​പ​റ​യ​ൽ ഇ​ന്ന​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കാ​ഫി​ർ സ്‌​ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ട് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നും വെ​ളി​വാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കേ​സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ​പേ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​യാ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്താ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഉ​റ​വി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും എ​സ്.​ഐ.​ടി ന​ൽ​കി​യ റി​മാ​ൻ​ഡ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​തി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ഫി​ർ സ്ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ടി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ടം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    തെ​ളി​വു​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ മാ​യ്ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ നി​ര​ത്തി ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് ഉ​റ​വി​ടം പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം. ജി​തി​ൻ ഭാ​സ്ക​ര​ന്റെ അ​റ​സ്റ്റി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്ത് സി.​പി.​എ​മ്മും ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ​യും രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണ് ജി​തി​ന്റെ അ​റ​സ്റ്റി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    സി.പി.എമ്മിന്‍റെ മുഖംമൂടി അഴിഞ്ഞുവീണു -മുഖ്യമന്ത്രി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കാ​ഫി​ർ സ്ക്രീ​ൻ ഷോ​ട്ട്​ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ മു​ഖം​മൂ​ടി അ​ഴി​ഞ്ഞു​വീ​ണെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ്​ വ​ർ​ഗീ​യ​ചേ​രി​തി​രി​വു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ സ്ക്രീ​ൻ ഷോ​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന്‍റെ ത​ല​യി​ൽ കെ​ട്ടി​വെ​ച്ച്​ തോ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു ശ്ര​മം.

    ഇ​തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ഷേ​പം. അ​തു​കേ​ട്ട പ​യ്യ​ൻ ത​ന്‍റെ ഫോ​ൺ പൊ​ലീ​സി​നെ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്തൊ​രു കാ​പ​ട്യ​മാ​ണ്​ സി.​പി.​എം കാ​ണി​ച്ച​ത്. സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന അ​തേ പ​ണി​യാ​ണി​ത്. അ​ത് പി​ടി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:DYFIShafi ParambilKK ShailajaKafir Screenshot
    News Summary - Kafir screenshot case: Verdict on DYFI leader's bail plea today; SIT to file custody application
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