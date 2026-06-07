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    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 10:49 PM IST

    കാഫിർ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട്: ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് ഹാജരാവാൻ നോട്ടീസ്

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    ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ വ​ട​ക​ര ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ബേ​ഷ്, മ​നീ​ഷ്, അ​തു​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഹാ​ജ​രാ​വാ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്
    കാഫിർ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട്: ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് ഹാജരാവാൻ നോട്ടീസ്
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    വ​ട​ക​ര: എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത കാ​ഫി​ർ സ്ക്രീ​ൻ ഷോ​ട്ട് കേ​സി​ൽ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ന് ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ വ​ട​ക​ര ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ബേ​ഷ്, മ​നീ​ഷ്, അ​തു​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഹാ​ജ​രാ​വാ​ൻ എ​സ്.​ഐ.​ടി നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് സാ​ക്ഷി​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ് ഈ ​മൂ​ന്ന് പേ​രും.

    വ​ട​ക​ര സ്‌​ക്വാ​ഡ് എ​ന്ന വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ഫി​ർ സ്ക്രീ​ൻ ഷോ​ട്ട് ആ​ദ്യം പ്ര​ച​രി​ച്ച​ത്. റി​ബേ​ഷ് രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന് പോ​സ്റ്റ് ല​ഭി​ച്ച​ത് ഈ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ.​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ​േബ്ലാ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ജി​തി​ൻ ഭാ​സ്ക​ര​ൻ വ​ഴി​യാ​ണ് വ​ട​ക​ര സ്ക്വാ​ഡ് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ പോ​സ്റ്റ് എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. നേ​ര​ത്തെ, അ​ന്വേ​ഷ​ണം റി​ബേ​ഷി​ൽ എ​ത്തി നി​ല​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ശാ​സ്ത്രീ​യാ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് തു​ട​ര​​ന്വേ​ഷ​ണം മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    കാ​ഫി​ർ സ്ക്രീ​ൻ ഷോ​ട്ട് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ അ​ഡ്മി​ൻ​മാ​രെ മു​ഴു​വ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​സ്.​ഐ.​ടി ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് വി​ട്ട​യ​ച്ച ജി​തി​ൻ ഭാ​സ്ക​റി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കേ​സി​ന്റെ ചു​രു​ള​ഴി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

    ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യ റി​ബേ​ഷി​നെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ വ​ട​ക​ര ​​േബ്ലാ​ക്ക് സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ റി​ബേ​ഷി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. റി​ബേ​ഷി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വ​ല​തു​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്തി​ഹ​ത്യ​യും ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ആ​രോ​പ​ണം.

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    TAGS:Kerala PoliceDYFIPolice CasenoticeSITKafir screen shot
    News Summary - Kafir screenshot: Notice to DYFI activists to appear
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