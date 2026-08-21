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    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 2:33 PM IST

    അര്‍ജുന്‍ ആയങ്കിക്കെതിരെ കാപ്പ ചുമത്തി

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    അര്‍ജുന്‍ ആയങ്കിക്കെതിരെ കാപ്പ ചുമത്തി
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    കണ്ണൂര്‍: ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വെല്ലുവിളിച്ചതിനു പിന്നാലെ അറസ്റ്റിലായ അഴീക്കോട് നുച്ചിത്തോട് ആയങ്കി ഹൗസില്‍ അർജുന്‍ ആയങ്കിക്കെതിരെ (29) കാപ്പ ചുമത്തി. കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ശിപാര്‍ശ അംഗീകരിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ല കലക്ടര്‍ പി. വിഷണുരാജ് ഉത്തരവിറക്കി.

    കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 9 ക്രമിനില്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ ഇയാള്‍ സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും നിലവില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ കഴിയുന്ന പ്രതി ജാമ്യം ലഭിച്ചാല്‍ തുടര്‍ന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുമെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ അത് തടയുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേരള സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ (തടയല്‍) നിയമം അനുസരിച്ച് കണ്ണൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ കരുതല്‍ തടങ്കലില്‍ പാര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

    ഉത്തരവ് ഉടന്‍ നടപ്പില്‍ വരുത്തി ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ണൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ സൂപ്രണ്ട് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണര്‍ക്ക് ജില്ല കലക്ടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.

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    TAGS:Kerala PoliceArjun AyankiKappa lawkannur
    News Summary - KAAPA Imposed on Arjun Ayanki in Kannur
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