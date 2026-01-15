Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 11:44 AM IST

    ‘ഈ സാരി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്, എട്ടുവർഷമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു’ -​സദസ്സിനെ ഞെട്ടിച്ച് കെ. ​വാ​സു​കി ഐ.എ.എസ്

    ‘25 വർഷം പഴക്കമുള്ള സാരി ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്’
    ‘ഈ സാരി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്, എട്ടുവർഷമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു’ -​സദസ്സിനെ ഞെട്ടിച്ച് കെ. ​വാ​സു​കി ഐ.എ.എസ്
    പുനരുപയോഗ സ്റ്റാളിൽനിന്ന് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ലഭിച്ച സാരിയുടുത്ത് കെ. വാസുകി

    തൃ​ശൂ​ർ: ‘ഞാ​ൻ ധ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സാ​രി എ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ട്? ന​ല്ല​ത​ല്ലേ? ഇ​ത് പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഷോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​താ​ണ്. അന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഈ ​സാ​രി എ​നി​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്’... സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​വാ​സു​കി​യു​ടെ ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് നി​റ​ഞ്ഞ കൈ​യ​ടി​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ദ​സ്സി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി.

    സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ബോ​ധ​മു​ള്ള ത​ല​മു​റ​യു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​യി കൂ​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മെ​റൂ​ൺ നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​രി​യെ കു​റി​ച്ച് കെ. ​വാ​സു​കി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. 2018ൽ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​ല​ക്ട​ർ ആ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ​യു​ള്ള റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ സ്വാ​പ് ഷോ​പ്പി​ൽ (ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​റ്റ​ക്ക​ട) നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​സാ​രി ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടും ഒ​രു കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ന്റെ സാ​രി​ക​ളി​ൽ 80 ശ​ത​മാ​ന​വും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ സ്വാ​പ് ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച​താ​ണ്. 25 വർഷം പഴക്കമുള്ള സാരിയും താൻ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു​ണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

    താ​ൻ ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ചി​ന്ത​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഈ ​ആ​ശ​യം കൈ​മാ​റാ​നും ഉ​പ​ഭോ​ഗം പ​ര​മാ​വ​ധി കു​റ​ക്കാ​നും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യി​ൽ ത​ന്നെ സ്വാ​പ് ഷോ​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ഗം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​റെ സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ലോ​ത്സ​വ ന​ഗ​രി​യി​ലെ സ്വാ​പ് ഷോ​പ്പി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും കെ. ​വാ​സു​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.


    TAGS:VasukiSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - k vasuki ias swap shop second hand saree
