Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 8:56 AM IST

    വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കുള്ള അനുമതി എളുപ്പത്തിലാക്കി കെ-സ്വിഫ്റ്റ്

    വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കുള്ള അനുമതി എളുപ്പത്തിലാക്കി കെ-സ്വിഫ്റ്റ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ്യ​വ​സാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും അ​നു​മ​തി​ക​ളും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലാ​ക്കി കെ-​സ്വി​ഫ്റ്റ് (കേ​ര​ള സിം​ഗി​ള്‍ വി​ന്‍ഡോ ഇ​ന്‍റ​ര്‍ഫേ​സ് ഫോ​ര്‍ ഫാ​സ്റ്റ് ആ​ന്‍ഡ് ട്രാ​ന്‍സ്പ​ര​ന്‍റ് ക്ലി​യ​റ​ന്‍സ്). വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ഗ​ത്തി​ലും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മാ​ണ് കെ-​സ്വി​ഫ്റ്റ് (https://kswift.kerala.gov.in/index/). ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സം​രം​ഭ​ക​ത്വം വ​ള​ര്‍ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നും അ​തു​വ​ഴി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ല്‍ വ്യ​വ​സാ​യ​സൗ​ഹൃ​ദ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് കെ-​സ്വി​ഫ്റ്റ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക, സ്റ്റാ​റ്റ​സ് ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക, പേ​യ്മെ​ന്‍റു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ക, ലൈ​സ​ന്‍സു​ക​ള്‍ ഡൗ​ണ്‍ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം കെ-​സ്വി​ഫ്റ്റ് പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ നി​ന്ന് സാ​ധ്യ​മാ​കും. 22 വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 120 സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തി​ല്‍ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കെ-​സ്വി​ഫ്റ്റ് പ്ലാ​റ്റ് ഫോം ​വ​ഴി നി​ക്ഷേ​പ നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഉ​ട​ന​ടി അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കും.

    News Summary - K-Swift makes it easier to obtain approvals for industrial ventures
