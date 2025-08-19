Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘കെ-സോട്ടോ’ പരാജയം;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 11:07 AM IST

    ‘കെ-സോട്ടോ’ പരാജയം; തുറന്നുപറഞ്ഞ് നെ​ഫ്രോളജി വിഭാഗം മേധവി

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സി​ന് കാ​ര​ണം​ കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സ്
    ‘കെ-സോട്ടോ’ പരാജയം; തുറന്നുപറഞ്ഞ് നെ​ഫ്രോളജി വിഭാഗം മേധവി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ യൂ​റോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ഹാ​രി​സ്​ ചി​റ​ക്ക​ലി​ന്‍റെ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ച്ചി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വാ​ദം കെ​ട്ട​ട​ങ്ങും​മു​മ്പ്​ മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ർ​ഗ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ടി​ഷ്യു ട്രാ​ൻ​സ്​​പ്ലാ​ന്‍റ്​ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (കെ-​സോ​ട്ടോ) പ​രാ​ജ​യ​മെ​ന്ന വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​മാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ നെ​ഫ്രോ​ള​ജി മേ​ധാ​വി ഡോ. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ മു​ൻ നെ​ഫ്രോ​ള​ജി മേ​ധാ​വി ഡോ. ​വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ച് ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലി​ട്ട കു​റി​പ്പി​ലാ​ണ് ഡ‌ോ. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സി​ന്റെ ഗു​രു​ത​ര ആ​ക്ഷേ​പം. കെ-​സോ​ട്ടോ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​നോ​ബി​ൾ ഗ്രീ​ഷ്യ​സി​നെ​തി​രെ​യും പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മു​ണ്ട്.

    ഡോ. ​വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലും ‌ഡോ. ​രാം​ദാ​സ് പി​ഷാ​ര​ടി​യു​മാ​ണ് മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര അ​വ​യ​വ​ദാ​നം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മൃ​ത​സ​ഞ്ജീ​വ​നി അ​ഥ​വ നി​ല​വി​ലെ കെ-​സോ​ട്ടോ ജ​ന​കീ​യ​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റി​ച്ചു. 2017ൽ ​ഡോ. രാം​ദാ​സി​ന്റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം വി​ര​ലി​ലെ​ണ്ണാ​വു​ന്ന ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. കെ-​സോ​ട്ടോ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജോ​ലി നോ​ക്കു​ന്ന ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര അ​വ​യ​വ മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. വി​ഷ​യം വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ ഡോ. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് പോ​സ്റ്റ് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സി​ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര​ണം​കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി.

    ആ​രോ​പ​ണം അ​ടി​സ്ഥാ​ന ര​ഹി​ത​മെ​ന്ന് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ർ​ഗ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ടി​ഷ്യു ട്രാ​ൻ​സ്​​പ്ലാ​ന്‍റ്​ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നെ​തി​രെ (കെ- ​സോ​ട്ടോ) മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വ​രു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്നും തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണെ​ന്നും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​എ​സ്.​എ​സ്. നോ​ബി​ൾ ഗ്രേ​ഷ്യ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​ലും അ​വ​യ​വ മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ രം​ഗ​ത്തും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് കെ-​സോ​ട്ടോ. ഇ​തി​നെ ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്ത​കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:​Trivandrum medical collegeNephrologyKerala NewsLatest News
    News Summary - 'K-Soto' failure; Nephrology department expert speaks out
    Similar News
    Next Story
    X