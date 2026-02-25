Begin typing your search above and press return to search.
    കെ-സ്മാർട്ട് ഡേറ്റ: കത്തയച്ചെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയില്ല

    k smart 

    തിരുവനന്തപുരം: കെ-​സ്മാ​ർ​ട്ടി​ലെ വിവരങ്ങൾ തേടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് കത്തയച്ചെങ്കിലും ഐ.​കെ.​എം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന് വി​വ​രം. ഇ​തു​വ​രെ 10 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​രാ​ണ്​ കെ-സ്മാർട്ടിൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മ​യ​പ​രി​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ക​ത്ത്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​തി​നൊ​പ്പം, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ഡേറ്റ ചോ​ർ​ച്ച​ക്ക്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷം രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ഒ​രാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ർ​ദി​ഷ്ട ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഡേ​റ്റ മ​റ്റാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ അ​യാ​ളു​ടെ അ​നു​വാ​ദം വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് 2020ൽ ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. സ്​​പ്രി​ൻ​ക്ല​ർ കേ​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​വി​ധി. സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ​ക്കും പു​റ​മെ ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ, സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തു​താ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ കു​ടും​ബ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ വാ​ട്ട്സ്ആ​പ് സ​ന്ദേ​ശം എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ 70 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​രു​ടെ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ളാ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പ് മെ​സ്സേ​ജി​ങ്ങി​നാ​യി ഇ​തു​വ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ​യാ​ണ്​ കെ-​സ്മാ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​യ​ത്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന ച​ട്ടം ലം​ഘി​ച്ചാ​ണി​ത്.

