പി.എം. ശ്രീ: ഈ തരത്തിലെ കീഴടങ്ങൽ നടത്താതിരിക്കുക, അതിലും നല്ലത് ഭരണം ഒഴിഞ്ഞുപോകലാണ്... -സച്ചിദാനന്ദൻ

പി.എം. ശ്രീ: ഈ തരത്തിലെ കീഴടങ്ങൽ നടത്താതിരിക്കുക, അതിലും നല്ലത് ഭരണം ഒഴിഞ്ഞുപോകലാണ്... -സച്ചിദാനന്ദൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ പി.എം. ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ ഒപ്പിട്ടതിൽ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സാഹിത്യകാരനും സാഹിത്യ അക്കാദമി ചെയർമാനുമായ കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ രംഗത്തെത്തി. ഈ തരത്തിലുള്ള കീഴടങ്ങൽ നടത്താതിരിക്കണമെന്നും അതിലും നല്ലത് ഭരണം ഒഴിഞ്ഞുപോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.
പി.എം. ശ്രീ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുക എന്നാൽ അർത്ഥം കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ പദ്ധതികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അവർ നടത്താൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായി നിൽക്കുകയും അതിന് അനുകൂലമായി അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ പോലും ആ തരത്തിലുള്ള കീഴടങ്ങൽ നടത്താതിരിക്കുക. അതിലും നല്ലത് ഭരണം ഒഴിഞ്ഞുപോകുക. ഇതാണ് ആത്മാഭിമാനമുള്ള സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം -അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.
ഇത് ഒരു ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനവും നടത്തിക്കൂടാ എന്ന ഉറച്ച അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതും ഉള്ളതും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതും. മമതയും സ്റ്റാലിനും പോലും.... അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളോടും ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല, അവർ പോലും കാണിച്ച ധീരത കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തോ വലിയ അപാകതയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്... -സച്ചിദാനന്ദൻ വിമർശിച്ചു.
