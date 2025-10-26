Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമുട്ടിൽ മരംമുറി:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 11:37 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 11:37 PM IST

    മുട്ടിൽ മരംമുറി: കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കില്ല -കെ. രാജൻ

    text_fields
    bookmark_border
    മുട്ടിൽ മരംമുറി: കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കില്ല -കെ. രാജൻ
    cancel

    തൃ​ശൂ​ർ: വ​യ​നാ​ട് മു​ട്ടി​ൽ മ​രം​മു​റി കേ​സി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​രെ ദ്രോ​ഹി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് മ​രം വി​റ്റ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് റ​വ​ന്യു വ​കു​പ്പ് നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​നാ​ണ് മ​ന്ത്രി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ​യും ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ മ​രം വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന വാ​ദം റ​വ​ന്യു വ​കു​പ്പ് ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. ക​ർ​ഷ​ക​ർ വീ​ണ്ടും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണ​ണ​മെ​ന്നും വ​കു​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​ക​ളാ​യ അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​ഴ​യു​ക​യാ​ണ്. മു​ൻ മ​ന്ത്രി ഇ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് റ​വ​ന്യൂ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​ജ​യ​തി​ല​കാ​ണ് മ​രം മു​റി​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ​ട്ടി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​ൻ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ച് നീ​ക്കി​യ​ത്.

    മെസ്സി: കായികമന്ത്രി മറുപടി പറയണം -പി.കെ. ഫിറോസ്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മും ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ന​ട​ത്തി​യ ക​ള്ള​ക്ക​ളി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് മു​സ്‌​ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഫി​റോ​സ്. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം അ​നു​സ​രി​ച്ച് മെ​സ്സി​യും ടീ​മും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക​ളി​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ വ​രി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്, മ​ന്ത്രി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് ക്ഷു​ഭി​ത​നാ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്നും ഫി​റോ​സ് ചോ​ദി​ച്ചു. മെ​സ്സി​യെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന് മ​ന്ത്രി​യും സം​ഘ​വും സ്പെ​യി​നി​ൽ പോ​യ​തി​ന് 13 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്.

    നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ​വ​രു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ടി.​വി​യെ എ​ന്ത് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്നും അ​​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു. മെ​സ്സി​യു​ടെ വ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ദി​വ​സേ​ന 2000 പേ​ർ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, നൂ​റി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മാ​യി പ​ണി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    139 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് അ​യ​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ടി.​വി ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണം ഏ​ൽ​പി​ച്ച​ത് പോ​ലെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് ചാ​ന​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ളെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:K RajanMuttil tree felling
    News Summary - K rajan about muttil tree cutting
    Similar News
    Next Story
    X