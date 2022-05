cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊച്ചി: സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിന്‍റെ പേരിൽ ഇത്രയും കോലാഹലങ്ങൾ എന്തിനായിരുന്നെന്ന്​ ഹൈകോടതി. ഇത്​ നിശ്ശബ്​ദമായും നടത്താമായിരുന്നു. പോർവിളിയോടെയല്ല വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കേണ്ടത്.

കെ-റെയിൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ കല്ലൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചെന്നും ജസ്റ്റിസ്​ ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു. സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിന്​ എതിർപ്പ്​ ഉന്നയിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്​ കല്ലിടുന്നില്ലെന്നും അവിടെ ജിയോ ടാഗ്​ വഴി സർവേ നടത്തുകയാണെന്നും സ്​പെഷൽ ഗവ. പ്ലീഡർ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ്​ കോടതിയുടെ പരാമർശമുണ്ടായത്​. നോട്ടീസ് നൽകാതെ സർവേക്കായി എത്തുന്നതും കെ-റെയിൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ കല്ലിടുന്നതും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹരജികളാണ്​ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്​. സർക്കാർ വിശദീകരണത്തെ തുടർന്ന്​ ഹരജികൾ വീണ്ടും ജൂൺ രണ്ടിന്​ പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുവേണം പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനെന്ന്​ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂവെന്നും കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ ഫലം കാണുകയാണെന്നും വിലയിരുത്തിയാണ്​ ഹരജികൾ മാറ്റിയത്​. കെ-റെയിൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ കല്ലിടുന്നത് തടഞ്ഞ്​ നേരത്തേയുള്ള ഇടക്കാല കോടതിവിധി മറികടക്കാൻ സർവേ ഡയറക്ടർ ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ്​ സംബന്ധിച്ച്​ സർക്കാറിന്‍റെ വിശദീകരണവും തേടി. Show Full Article

K Rail: Highcourt sought an explanation for the order to overturn the interim order