    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 9:19 AM IST

    ബി.ജെ.പിയിൽ കൂട്ടആത്മഹത്യ നടക്കുകയാണെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ; ‘പാർട്ടിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് പ്രവർത്തകരെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്’

    K Muraleedharan
    തിരുവനന്തപുരം: കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സീ​റ്റ്‌ ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്ത്‌ തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകൻ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ. മുരളീധരൻ. ബി.ജെ.പിയിൽ കൂട്ടആത്മഹത്യ നടക്കുകയാണെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

    വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട വിഷയമാണ്. ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക. പാർട്ടിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് പ്രവർത്തകരെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അതേസമയം, പാർട്ടിയുടെ വഴിപിഴച്ചപോക്കിൽ പ്രവർത്തകർക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്.

    നേതൃത്വത്തിന്‍റെ കഴിവുകേടാണിത്. മുമ്പ് പരാതി പറയാൻ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ അവരും നിശബ്ദരാണ്. എല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് കേരളമെന്ന് ഇപ്പോഴും മനസിലാക്കിയിട്ടില്ല. മലയാളിയായി ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിന് പുറത്താണ്.

    കേരളത്തിൽ ബി.ജെ.പി എന്താണ് മനസിലാക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി.ജെ.പി 20 സീറ്റ് പോലും നേടില്ലെന്നും കെ. മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

    ശനിയാഴ്ചയാണ് തിരുവനന്തപുരം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സീ​റ്റ്‌ ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്ത്‌ ആർ.എസ്.എസ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്‌​തത്. തൃ​ക്ക​ണ്ണാ​പു​രം പ്ലാ​വി​ള ജ​യ്‌ ന​ഗ​ർ റെ​സി​ഡ​ന്റ്‌​സ്‌ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ​രോ​വ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ന​ന്ദ്‌ കെ. ​ത​മ്പി​യാ​ണ്‌ മ​രി​ച്ച​ത്‌.

    ശ​നി​യാ​ഴ്‌​ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ഷെ​ഡി​ൽ തൂ​ങ്ങി​യ​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വൈ​കാ​തെ മ​രി​ച്ചു. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക്‌ വാ​ട്സ് ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ കു​റി​പ്പ് അ​യ​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ. കു​റി​പ്പി​ല്‍ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ത​ന്റെ ഭൗ​തി​ക​ശ​രീ​രം ബി.​ജെ.​പി-​ആ​ർ.​എ​സ്‌.​എ​സ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ കാ​ണി​ക്ക​രു​തെ​ന്നു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന്‌ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രെ​ടു​ത്ത്‌ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ണ​ൽ മാ​ഫി​യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ മാ​ഫി​യ​ക്കാ​ര​നെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി​യെ​ന്ന് കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ത്വം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് ആ​ന​ന്ദ് തൃ​ക്ക​ണ്ണാ​പു​ര​ത്ത് പ്ര​ചാ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. പ​ട്ടി​ക വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മ​റ്റൊ​രു പേ​രാ​ണുണ്ടാ​യ​ത്‌. പി​ന്നാ​ലെ വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ശി​വ​സേ​ന​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​വുമെ​ടു​ത്തു. സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ശേ​ഷം സ​മ്മ​ർ​ദം താ​ങ്ങാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്‌ പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രോ​ട്‌ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

