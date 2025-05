cancel ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍: കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​നെ കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാ​റ്റ​രു​തെ​ന്ന് ഹൈ​ക​മാ​ന്‍ഡി​നോ​ട് താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ന്ന് കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്‍. തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഹൈ​ക​മാ​ന്‍ഡ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് സു​ധാ​ക​ര​ന്‍ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ല്‍ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്‍. സു​ധാ​ക​ര​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന അ​ച്ച​ട​ക്ക​ലം​ഘ​ന​മാ​യി കാ​ണ​രു​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹം ചി​ല പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. പാ​ര്‍ട്ടി​ക്ക​ക​ത്ത് ഉ​രു​ള്‍പൊ​ട്ട​ലൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ത​ല​മു​റ​മാ​റ്റം വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഹൈ​ക​മാ​ന്‍ഡ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഹൈ​ക​മാ​ന്‍ഡ് തീ​രു​മാ​നം പൂ​ര്‍ണ മ​ന​സ്സോ​ടെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ല്‍, പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​യെ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​രു​ത്. പാ​ര്‍ട്ടി​യി​ലെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ചാ​ന​ലി​ലൂ​ടെ​യും പ​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ള്‍ അ​റി​യു​ന്ന രീ​തി മാ​റ​ണം. സു​ധാ​ക​ര​നാ​ണ് പാ​ര്‍ട്ടി​യി​ലെ ഗ്രൂ​പ്പി​സം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ​ത്. ശ​ശി ത​രൂ​രി​ന് ഹൈ​ക​മാ​ന്‍ഡ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി​യ​ത് ന​ല്ല കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും കെ. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

K. Muraleedharan says he had requested not to replace K. Sudhakaran