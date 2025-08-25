Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരാഹുലിനെതിരായ നടപടി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 11:23 AM IST

    രാഹുലിനെതിരായ നടപടി അവസാനിച്ചെന്ന് കരുതേണ്ടെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ; ‘കൂടുതൽ പരാതി വന്നാൽ മൂന്നാംഘട്ട നടപടി’

    text_fields
    bookmark_border
    എം.എൽ.എ സ്ഥാനത്ത് കടിച്ചുതൂങ്ങണോയെന്ന് രാഹുൽ തീരുമാനിക്കട്ടെ
    K muraleedharan
    cancel
    camera_alt

    കെ. മുരളീധരൻ

    തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ നടപടി അവസാനിച്ചെന്ന് കരുതേണ്ടെന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വ്​ കെ. മുരളീധരൻ. എം.എൽ.എ സ്ഥാനത്ത് കടിച്ചു തൂങ്ങണോയെന്ന് രാഹുലിൽ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയിൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. രാഹുലിനെതിരെ രേഖാമൂലമുണ്ടായ ഒരു പരാതി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിലെ ഗൗരവം മനസിലാക്കിയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഇത് അവസാന നടപടിയല്ല. ഇനി കൂടുതൽ പരാതികളും പ്രതികരണങ്ങളും വന്നാൽ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും.

    ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. ഇത്രയും നടപടി ഒരു പാർട്ടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പാർട്ടി അംഗത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സംരക്ഷണം രാഹുലിന് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കില്ല. രാഹുലിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയത് കോൺഗ്രസും യു.ഡി.എഫും ആണ്. ആ രണ്ടു പേരും കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടിച്ചുതൂങ്ങണോ എന്ന് രാഹുലിന് തീരുമാനിക്കാമെന്നും കെ. മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.

    രാഹുൽ വിഷയത്തിൽ ഇന്നലെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ്രതികരിച്ച മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വ്​ കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, ഒ​രി​ക്ക​ലും കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​നൊ​പ്പ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെന്നും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ച്ച് ഉ​ചി​ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം പാ​ർ​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

    രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള പ​രാ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ധാ​ർ​മി​ക​ത​യു​ടെ പേ​രി​ൽ രാ​ഹു​ൽ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച​ത്. മ​റ്റ്​ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പാ​ർ​ട്ടി തീ​രു​മാ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട് വ​ന്ന ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ​ക​ൾ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​യു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ച്ച് ഉ​ചി​ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം പാ​ർ​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ആ​ര് എ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ മ​തി​ല്​ ചാ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​ർ​ക്ക​റി​യാ​മെ​ന്നും ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. പ​ല​ർ​ക്കും പ​ല അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത് പു​റ​ത്തു വ​രു​മ്പോ​ഴേ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നാ​കൂ​. ഒ​രി​ക്ക​ലും കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​നൊ​പ്പ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കി​ല്ല.

    ഇ​പ്പോ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലു​ള്ള ചി​ല​രു​ടെ ന്യാ​യം പ​റ​ഞ്ഞ് ന​ട​പ​ടി മാ​റ്റി​വ​യ്ക്കു​ക​യു​മി​ല്ല. വ​രു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ എം.​എ​ൽ.​എ വേ​ണ​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് ബി.​ജെ.​പി ജ​യി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും കെ. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:K MuraleedharanCongressRahul MamkootathilLatest News
    News Summary - K. Muraleedharan says don't think that the action against Rahul is over
    Similar News
    Next Story
    X