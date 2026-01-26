Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 12:03 PM IST

    ക്യാപ്റ്റനടക്കം മുങ്ങാൻ പോകുന്ന കപ്പലിൽ തരൂർ കയറുമോ?; സാമാന്യബോധമുള്ള ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ

    K Muraleedharan, Shashi Tharoor
    തിരുവനന്തപുരം: ശശി തരൂർ സി.പി.എമ്മിലേക്ക് എന്ന വ്യാപക പ്രചരണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ. മുരളീധരൻ. തരൂരിനെ പോലെ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവ് മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ കയറുമെന്ന് സാമാന്യബോധമുള്ള ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് മുരളീധരൻ പ്രതികരിച്ചു.

    ക്യാപ്റ്റൻ അടക്കം മുങ്ങാൻ പോകുന്ന കപ്പലാണ്. ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി മാത്രം പറയാനാകുന്ന കാര്യം. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ തരൂരിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. മഹാപഞ്ചായത്തിൽ തരൂരിന്‍റെ പേര് പരാമർശിക്കാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധി എഴുതി നൽകിയ പേരുകളാണ് വായിച്ചത്. രാഹുൽ മനഃപൂർവം പേര് ഒഴവാക്കിയിട്ടില്ല.

    തരൂരിന് പ്രയാസമുണ്ടായാൽ ഗൗരവമായി പാർട്ടി കാണും. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി തരൂരുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രയാസം പരിഹരിക്കും. മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്. തങ്ങൾക്കൊന്നും ഇത് പ്രശ്നമല്ലെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.

    സ്ഥാനാർഥി നിർണയ ചർച്ചക്ക് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി. ഞങ്ങൾ ഒന്നും പരാതി പറഞ്ഞില്ല. പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കണം. അതിനാലാണ് പ്രതികരിക്കാത്തതെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താൻ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഡൽഹി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ ശശി തരൂർ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് ത​ദ്ദേ​ശ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് സീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ മഹാപഞ്ചായ​ത്തി​ൽ അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി ത​രൂ​രി​നു​ണ്ട്. ഇ​തിനാ​ലാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും വി​ട്ടു​നി​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. എ​ന്നാ​ൽ, ഡി.​സി ബു​ക്സി​ന്റെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ത​രൂ​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ​എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    അതിനിടെ, യു.ഡി.എഫുമായി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന തരൂരിനെ ഒപ്പം നിർത്താൻ സി.പി.എം നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. ദുബൈയിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള വ്യവസായിയാണ് ചർച്ചക്ക് മുൻഗണന എടുക്കുന്നതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് ശശി തരൂർ ദുബൈയിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് ശശി തരൂരും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പുമുള്ള വ്യവസായിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുമെന്നായിരുന്നു വിവരം.

    27നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗത്തിൽ ശശി തരൂർ പ​ങ്കെടുത്തേക്കില്ലെന്ന വിവരവും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ശശി തരൂരിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്. അതിനിടയിലാണ് സി.പി.എം ഇത്തരമൊരു നീക്കവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്.

    കോൺഗ്രസുമായി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും അതെല്ലാം നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശശി തരൂർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പാർലമെന്റിൽ സംഘടനയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുകൾ ഒരിക്കലും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല. സംഘടനക്കുള്ളിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയല്ല, സംഘടനക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു.

