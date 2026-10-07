എയിംസ്​: കേരളത്തിന്​ തരില്ലെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് വാശിയെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ

എയിംസ്: കേരളത്തിന് തരില്ലെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് വാശിയെന്ന് കെ. മുരളീധരൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: എയിംസ് സ്ഥാപിക്കാൻ കേരളം സ്ഥലം കാണിച്ചുകൊടുക്കാത്തതല്ലെന്നും കേരളത്തിന് തരില്ലെന്ന വാശിയാണ് കേന്ദ്രത്തിനെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എയിംസ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. മാത്രമല്ല, ഉപരാഷ്ട്രപതി വന്നപ്പോഴും ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
എയിംസ് സ്ഥാപിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുകാരണവശാലും കേരളത്തിന് നൽകരുതെന്ന വാശിയാണോ കേന്ദ്രത്തിനെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ഹൈകോടതി പറഞ്ഞ വികാരം കേന്ദ്രസർക്കാർ മാനിക്കണം.
ഓരോ സർക്കാറിന്റെ കാലത്ത് കേന്ദ്രം ഓരോ കാരണം പറയും. കഴിഞ്ഞ സർക്കാറിന്റെ കാലത്ത് കോഴിക്കോട് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക കാരണങ്ങളാൽ എയിംസ് നഷ്ടമാക്കരുത്. ഇത് കേന്ദ്രം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്. ഇതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി എന്തുകൊണ്ട് ഹൈകോടതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയില്ല. രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമാണ് പിന്നിൽ. ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്നും അത് ഏതുവരെ പോകുമെന്ന് നോക്കട്ടെയെന്നും മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
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