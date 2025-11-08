Begin typing your search above and press return to search.
    കെ. ജയകുമാറിന്‍റെ അനുഭവ പാരമ്പര്യം ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡിന് ഗുണം ചെയ്യും -പി.എസ്. പ്രശാന്ത്

    PS Prasanth
    പി.എസ്. പ്രശാന്ത്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യുള്ള മു​ൻ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മു​തി​ർ​ന്ന ഐ.​എ.​എ​സ്​ ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​റിനെ നിയമനത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് നിലവിലെ പ്രസിഡന്‍റ് പി.എസ്. പ്രശാന്ത്. മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ജയകുമാറിന്‍റെ അനുഭവ പാരമ്പര്യം ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രശാന്ത് പ്രതികരിച്ചു.

    കെ. ജ​യ​കു​മാ​ർ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റ് പദവിയിൽ വരുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പരിജ്ഞാനം ശബരിമലയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനും ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പൊതു വികസനത്തിനും നല്ലതാണ്. മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നിലവിലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെന്നും പി.എസ്. പ്രശാന്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

    മു​ൻ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മു​തി​ർ​ന്ന ഐ.​എ.​എ​സ്​ ഓ​ഫി​സ​റും ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഇ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ (ഐ.​എം.​ജി) ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​റിനെ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന​ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ യോഗമാണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​കും.

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ​ട​ക്കം ക​രി​നി​ഴ​ലി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബി.​ജെ.​പി​യും പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്​. അ​തി​നാ​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ൽ വീ​ണ്ടു​മൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​യ​മ​നം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന​ട​ക്കം വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ​മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​ പൊ​തു​സ്വീ​കാ​ര്യ​നെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ർ​ഡി​ന​ൻ​സി​ലൂ​ടെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​പ്പോ​ഴ​ട​ക്കം ജ​യ​കു​മാ​ർ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്​​പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​ബ​രി​മ​ല മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​​ടെ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​ണ്. മ​ല​യാ​ളം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​ഥ​മ ​​വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ച ജ​യ​കു​മാ​ർ ക​വി, ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വ്, വി​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​ണ്.

