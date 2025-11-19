Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    19 Nov 2025 10:03 PM IST
    Updated On
    19 Nov 2025 10:03 PM IST

    ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ മാ​ല ഊ​രി​യ​വ​രോ​ട് മാ​പ്പ് ചോദിച്ച് കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ; ശബരിമലയില്‍ എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് സംഘം

    Sabarimala-NDRF
    1. എ​ൻ.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ 2. കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ

    ശ​ബ​രി​മ​ല: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ല്‍ നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഡി​സാ​സ്റ്റ​ര്‍ റെ​സ്‌​പോ​ണ്‍സ് ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ (എ​ൻ.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്) ആ​ദ്യ​സം​ഘം ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. തൃ​ശൂ​ര്‍ റീ​ജ​ന​ല്‍ റെ​സ്‌​പോ​ണ്‍സ് സെ​ന്റ​ർ നാ​ലാം ബ​റ്റാ​ലി​യ​നി​ലെ 30 അം​ഗ സം​ഘ​മാ​ണ് സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​യ​ത്. സോ​പാ​ന​ത്തി​ന് അ​രി​കി​ലാ​യും ന​ട​പ്പ​ന്ത​ലി​ലും ഇ​വ​രെ വി​ന്യ​സി​ച്ചു. ഇ​രു​സ്ഥ​ല​ത്തു​മാ​യി പ​ത്ത്​ പേ​രാ​കും ഒ​രേ​സ​മ​യം ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ക.

    തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ക്ക് സി.​പി.​ആ​ര്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ​വ​രാ​ണി​വ​ര്‍. പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ കി​റ്റും സ്ട്ര​ച്ച​ര്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത്യാ​ഹി​ത​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​തി​വേ​ഗം ഇ​ട​പെ​ട്ട് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​നും ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ ക​ഴി​യും.

    വി​വി​ധ ര​ക്ഷാ​ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ​ക്ക​ലു​ണ്ട്. ശ​ബ​രി​മ​ല എ.​ഡി.​എം, പൊ​ലീ​സ് സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം സം​ഘം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ടീം ​ക​മാ​ന്‍ഡ​റാ​യ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ ജി.​സി. പ്ര​ശാ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ചെ​ന്നൈ​യി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള 38 അം​ഗ സം​ഘ​വും രാ​ത്രി​യോ​ടെ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഇ​വ​ർ ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കും.

    മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു; തിരക്ക് ആവർത്തിക്കില്ല–ജയകുമാർ

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മു​ണ്ടാ​യ തി​ര​ക്ക് ഇ​നി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ. സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ മാ​ല ഊ​രി​യ​വ​രോ​ട് മാ​പ്പ് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന​ത് സ​ത്യ​മാ​ണ്. തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ പ്ര​ശ്നം ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​ദി​നം ഇ​ത്ര​യും തി​ര​ക്ക് ആ​രും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ല. ചി​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​ന​ന്മ ക​രു​തി ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യേ പ​റ്റൂ. പ​മ്പ​യി​ലും നി​ല​യ്ക്ക​ലി​ലും നി​യ​ന്ത്ര​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ​മാ​ത്രം ഭ​ക്ത​ർ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് വ​ര​ണം. എ​ല്ലാ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലും പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കും. മു​ൻ ബോ​ർ​ഡി​ന് വീ​ഴ്ച​പ​റ്റി​യെ​ന്ന് താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ചി​ല തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ജ​യ​കു​മാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

