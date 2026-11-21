കുട്ടികളുടെ ക്രൂര കുറ്റകൃത്യം; ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് നിയമ ഭേദഗതി നീക്കം തുടങ്ങിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ‘കുട്ടിക്കുറ്റവാളികളുടെ’ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് നിയമ ഭേദഗതിക്ക് കേരളം നീക്കം തുടങ്ങി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാക്കും കേന്ദ്ര വനിത-ശിശുവികസന മന്ത്രി അന്നപൂർണ ദേവിക്കും കത്തയച്ചു.
കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുന്നവരുടെ നിയമനടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രായപരിധി 18ല്നിന്ന് 16 ആയി കുറക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗവും മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗവും കൗമാരക്കാരിൽ വർധിക്കുന്നത് മന്ത്രി കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൊലപാതകവും ലൈംഗികാതിക്രമവും ഉൾപ്പെടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വര്ധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കുട്ടികളുടെ പ്രായം കണക്കാക്കുന്ന നിയമപരമായ പ്രായപരിധി 18ല്നിന്ന് 16 ആയി കുറക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം ഈയിടെ കേരള ഹൈകോടതിയും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതുകൂടി പരിഗണിച്ചാണ് സർക്കാർ നീക്കം. ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പോലും നിലവിലെ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വയസ്സിളവിലൂടെ കൃത്യം നടത്തിയവർ രക്ഷപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭേദഗതി വേണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും വനിത-ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിനും സമാനമായ നിലപാടാണ്.
അതേസമയം, ഇത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന അഭിപ്രായം നിയമജ്ഞർ പങ്കുവെക്കുന്നു. ചില സംഭവങ്ങള് മാത്രം കണക്കിലെടുത്ത് നിയമ ഭേദഗതി സാധ്യമല്ലെന്നും കുട്ടികള് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് പോലെ കുട്ടികള്ക്കെതിരായ അക്രമങ്ങളും വര്ധിക്കുകയാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കുട്ടികള് കുറ്റവാളികളായി മാറാനുള്ള കാരണമാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. കുറ്റവാളികളായ കുട്ടികളെ പുനരധിവാസത്തിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള മാര്ഗമാണ് സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങള് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്.
സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിൽ കുട്ടിക്കുറ്റവാളികളുടെ എണ്ണത്തില് വന് വര്ധനവാണുണ്ടായത്. പാങ്ങപ്പാറയിലെ അഭിരാം കൊലക്കേസിലും കരുവാറ്റയില് 67കാരനെ കൊന്ന് പണവും സ്വര്ണവും മോഷ്ടിച്ച കേസിലും കൗമാരക്കാരാണ് പ്രതികള്. ലൈസൻസില്ലാതെ അമിത വേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ച് മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായി.