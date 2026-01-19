Begin typing your search above and press return to search.
    19 Jan 2026 10:43 PM IST
    19 Jan 2026 10:43 PM IST

    ജുഡീഷ്യൽ സിറ്റി: 2014ലെ നിരക്കിൽ ഭൂമി നൽകാനാവില്ലെന്ന് എച്ച്.എം.ടി

    വി​പ​ണി മൂ​ല്യ​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ 2014ലെ ​ഭൂ​മിവി​ല വ​ള​രെ കു​റ​വെന്ന് എച്ച്.എം.ടി
    supreme court
    സുപ്രീംകോടതി 

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 2014ലെ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഭൂ​മി കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ൽ എ​തി​ർ​പ്പു​മാ​യി പൊ​തു​​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ എ​ച്ച്.​എം.​ടി. നി​ല​വി​ലെ വി​പ​ണി മൂ​ല്യ​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ 2014ലെ ​ഭൂ​മി വി​ല വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ എ​ച്ച്.​എം.​ടി അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 27 ഏ​ക്ക​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി തേ​ടി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് വി​പ​ണി വി​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​തി​ർ​പ്പ് എ​ച്ച്.​എം.​ടി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​ല​ക്ക​ണം. ഭൂ​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സ​ത്യ​വാ​ങ്‌​മൂ​ല​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഭൂ​പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം എ​ച്ച്.​എം.​ടി ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു 2014ലെ ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ 2016ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ത​ൽ​സ്ഥി​തി തു​ട​രാ​നാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഇ​തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ വീ​ണ്ടും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ഹൈ​കോ​ട​തി മ​ന്ദി​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സി​റ്റി​ക്കാ​യി എ​ച്ച്.​എം.​ടി ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. 12 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​മ​ട​ക്കം നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം.

