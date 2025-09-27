ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ സ്ഥലത്ത് വരും; കേരളത്തിന് എയിംസ് ഉറപ്പെന്ന് ജെ.പി. നദ്ദ

ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ സ്ഥലത്ത് വരും; കേരളത്തിന് എയിംസ് ഉറപ്പെന്ന് ജെ.പി. നദ്ദtext_fields
കൊല്ലം: കേരളത്തിന് കൃത്യസമയത്ത് എയിംസ് അനുവദിക്കുമെന്ന് ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായ ജെ.പി. നദ്ദ. ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ശരിയായ സമയത്ത് എയിംസ് വരുമെന്ന് നദ്ദ വ്യക്തമാക്കി. കൊല്ലത്ത് നടന്ന ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
കേരളത്തിൽ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.
ആലപ്പുഴയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തൃശൂരിൽ എയിംസ് വേണമെന്നായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ എയിംസ് ഇന്ന ജില്ലയിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് ബി.ജെ.പി കേരള ഘടകത്തിന് നിർബന്ധമില്ലെന്നായിരുന്നു എം.ടി. രമേശ് പറഞ്ഞത്.
ഈ തർക്കം കാരണം കേരളത്തിന് എയിംസ് നഷ്ടപ്പെടരുതെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ നിലപാട്. ആലപ്പുഴയിൽ എയിംസ് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് എം.പി കെ.സി. വേണുഗോപാലും പിന്തുണച്ചിരുന്നു.
