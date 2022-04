സിൽവർലൈൻ സംവാദത്തിൽ നിന്നും ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ മാറ്റിയേക്കും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: സിൽവർലൈൻ സംവാദത്തിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യനിരീക്ഷകനായ ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നീക്കം. സിൽവർലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചവരെ അടക്കം പ​ങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് പാനൽ ചർച്ച നടത്തുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ മാറ്റാനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തുന്നത്.

പാനൽ ചർച്ചയിൽ സിൽവർലൈനിനെ എതിർക്കുന്ന ആർ.വി.ജി മേനോൻ, അലോക് വർമ്മ, ​ജോസഫ് സി മാത്യൂ എന്നിവരേയും സർക്കാർ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 28നാണ് സിൽവർലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാനൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത്.

ഇതിൽ പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനായി ജോസഫ് സി.മാത്യുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ജോസഫ് സി മാത്യുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നാണ് കെ റെയിൽ അധികൃതർ ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നത്.

മുമ്പ് വി.എസ് സർക്കാറിന്റെ കാലത്ത് ഐ.ടി ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന ജോസഫ് സി മാത്യു പിണറായി സർക്കാറിന്റെ ശക്തരായ വിമർശകരിൽ ഒരാളാണ്.

Show Full Article

News Summary -

Joseph C. Mathew may be removed from the Silverline debate