    Kerala
    Posted On
    16 Dec 2025 1:09 PM IST
    Updated On
    16 Dec 2025 1:14 PM IST

    ഇല കരിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ജോസ് കെ. മാണി; 'ജോസഫ് വിഭാഗം പരുന്തിന്‍റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുരുവി'

    text_fields
    bookmark_border
    എൽ.ഡി.എഫിനൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് പ്രതികരണം
    Jose K Mani
    cancel

    കോട്ടയം: കേരള കോൺഗ്രസ് എം യു.ഡി.എഫിലേക്ക് വരണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി ചെയർമാൻ ജോസ് കെ. മാണി. എൽ.ഡി.എഫിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണെന്ന് ജോസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഘടനാപരമായി ലഭിക്കേണ്ട വോട്ട് പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാരികോരി ആർക്കും അപഹസിക്കാം. പരുന്തിന്‍റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുരുവിയാണ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ്. കോൺഗ്രസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അവർ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുമെന്നും ജോസ് കെ. മാണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    പാലായിൽ അടക്കം തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് തൊടുപുഴയിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടായി. പാലായിലും തൊടുപുഴയിലും ഇല കരിഞ്ഞു പോയെന്നാണ് സംസാരം. കഴിഞ്ഞ തവണ പാലാ നഗരസഭയിൽ 10 സീറ്റിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണയും 10 സീറ്റ് നിലനിർത്തി. പാലാ നിയമസഭ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 2,198 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ് എൽ.ഡി.എഫിനാണ്. തൊടുപുഴ നഗരസഭയിൽ രണ്ടിടത്ത് മാത്രമാണ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് വിജയിച്ചതെന്നും ജോസ് കെ. മാണി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

    തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയം ഉണ്ടായാൽ മുന്നണി വിടുന്ന രീതി പാർട്ടിക്കില്ലെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്റ്റീഫൻ ജോർജും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർലമെന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറണമായിരുന്നു. മുന്നണിമാറ്റ ചർച്ചക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല.

    കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം കേരളാ കോൺഗ്രസ് എൽ.ഡി.എഫിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ നടന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ വിജയമുണ്ടായി. കേരള കോൺഗ്രസിന്‍റെ സാന്നിധ്യവും അടിത്തറയും അപ്പോഴാണ് യു.ഡി.എഫ് നേതാക്കൾക്ക് മനസിലായത്.

    അണികൾ തങ്ങളുടെ കൂടെയാണെന്ന് പി.ജെ. ജോസഫ് യു.ഡി.എഫിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത്. ആ തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് തങ്ങളെ പുറത്താക്കിയത്. യാഥാർഥ്യം മനസിലാക്കിയതോടെ കോൺഗ്രസും മുസ് ലിം ലീഗും കേരള കോൺഗ്രസിനെ യു.ഡി.എഫിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാറുണ്ടെന്നും സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി.

    അതേസമയം, യു.ഡി.എഫ്​ മുന്നണി അടിത്തറ പലരീതിയില്‍ വിപുലീകരിക്കുമെന്ന്​ വി.ഡി. സതീശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അതില്‍ ചിലപ്പോള്‍ എല്‍.ഡി.എഫിലെയും എന്‍.ഡി.എയിലെയും ഘടകകക്ഷികളുണ്ടാകും. ഇതിലൊന്നുംപെടാത്തവരും ഉണ്ടാകും. കുറേക്കൂടി ശക്തമായ യു.ഡി.എഫായിരിക്കും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    യു.ഡി.എഫ് ആരുമായും ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നില്ല. ആരുടെയും പിന്നാലെ നടക്കുകയോ ക്ഷണിക്കുകയോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ്. യു.ഡി.എഫിലേക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കും. കുറെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ മുന്നണി മാത്രമല്ല യു.ഡി.എഫ്. അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക്​, പുതിയ മാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന വിപുല പൊളിറ്റിക്കല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി മാറുമെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.

    എന്നാൽ, മു​ന്ന​ണി വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ് രംഗത്തെത്തി. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഇ​പ്പോ​ൾ​ ത​ന്നെ ശ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്നും വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം അ​പ്ര​സ​ക്​​ത​മാ​ണെ​ന്നുമാ​ണ്​ ജോ​സ​ഫി​ന്‍റെ ​നി​ല​പാ​ട്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​മ്പ​ൻ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മു​ന്ന​ണി വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ്​ ക​ർ​ശ​ന നി​ല​പാ​ട് കർശനമാക്കിയ​ത്​​.

    കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മാ​ണി വി​ഭാ​ഗം വ​രു​ന്ന​ത് മു​ന്ന​ണി​യെ ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തും. ക​ള്ള​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നും സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി മോ​ഷ​ണ​ത്തി​നും കൂ​ട്ടു​നി​ന്ന​വ​ർ അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ നി​ൽ​ക്ക​ട്ടെ​​​യെ​ന്നു​മാ​ണ്​​ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ നി​ല​പാ​ട്. കാ​റ്റ്​ മാ​റി​യ​തോ​ടെ ര​ണ്ടി​ല വാ​ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു​​. ഇ​നി യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ പോ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ശ​ക്​​ത​മാ​ണെ​ന്ന്​ തെ​ളി​യി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പി.​ജെ. ​ജോ​സ​ഫ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അതേസമയം തന്നെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ ​നി​ന്ന്​ മ​തി​യാ​യ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ​പോ​ലും ശ​ക്​​തി​ തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പോ​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ മാ​ണി ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പൊതു വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ സീ​റ്റു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 246 സീ​റ്റി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത്​. മു​ന്ന​ണി സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ പാ​ളി​ച്ച​ക​ളും തോ​ൽ​വി​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഈ ​പ​രാ​ജ​യം അ​ണി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​സം​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​ നി​ന്ന്​ നി​ര​ന്ത​രം ക്ഷ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​ത്​ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടി​നോ​ട്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത അ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​ചി​ത​മാ​യ സ​മ​യ​മെ​ന്നാ​ണ്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എം ​അ​ണി​ക​ളു​ടെ പൊ​തു​അ​ഭി​പ്രാ​യം.

    മു​മ്പ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​മ്മി​നെ മു​ന്ന​ണി​യി​ലേ​ക്ക്​ ക്ഷ​ണി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി ത​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഫ​ലം വ​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫും മാ​ണി​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്​ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ കൈ​വ​രി​ച്ച മി​ക​ച്ച​നേ​ട്ടം മൂ​ന്നാം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണെ​ന്ന പൊ​തു​വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    മു​ന്ന​ണി​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ ഇ​പ്പോ​ൾ സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ലു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച്​ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ മു​ന്ന​ണി​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ങ്ങ​നെ തി​രി​ച്ചു​പോ​കും എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്​ ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി. പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ​യും ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി​യു​ടെ​യും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ നി​ല​പാ​ട്​ ഏ​റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    TAGS:kerala congress mjose k maniLDFLatest NewsCongress
    News Summary - Jose K. Mani will stand kerala congress m with the LDF
