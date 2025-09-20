Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 10:49 PM IST

    സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ജീപ്പ് മറിഞ്ഞ് ജോജു ജോർജടക്കം നാലുപേർക്ക് പരിക്ക്

    Joju George
    ജോജു ജോർജ്

    മൂന്നാർ: സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ജീപ്പ് മറിഞ്ഞ് നടൻമാരായ ജോജു ജോർജ് അടക്കം നാല് പേർക്ക് പരിക്ക്. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സുഹാസ്, കൊച്ചി സ്വദേശിനി ആർദ്ര എന്നിവരാണ് പരിക്കേറ്റ മറ്റുള്ളവർ. ഷാജി കൈലാസ് ചിത്രം ‘വരവി’ന്‍റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ വൈകീട്ട് ആറോടെയാണ് അപകടം.

    തലയാറിന് താഴെ ലക്കത്തിനും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനും ഇടയിൽ ജീപ്പ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ മൂന്നാറിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ജോജുവിന്റെ ഇടതുകൈക്ക് മുറിവുണ്ട്. മുഹമ്മദ് സുഹാസിന്റെ കാലിനാണ് പരിക്ക്. ആർദ്രയുടെ തലക്കും. ഏതാനും ദിവസമായി മറയൂർ മേഖലയിൽ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്.

    TAGS:malayalam filmJoju GeorgeAccidents
    News Summary - Joju George, injured after jeep overturns during movie shooting
    X