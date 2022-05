'കേരളത്തിലെ ഏത് മണ്ഡലത്തിലും നിർത്താൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാനാർഥിയാണ് ജോ ജോസഫ്'

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊച്ചി: തൃക്കാക്കരയിലെ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ജോ ജോസഫ് മണ്ഡലത്തിലെ വികസനത്തിന് അനുയോജ്യനായ സ്ഥാനാർഥിയാണെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്. കേരളത്തിലെ ഏത് മണ്ഡലത്തിലും നിർത്താൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാനാർഥിയാണ് ജോ ജോസഫെന്നും റിയാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

തൃക്കാക്കരയിൽ സിംഗിൾ അടിച്ചല്ല, സിക്‌സർ അടിച്ചായിരിക്കും എൽ.ഡി.എഫ് സെഞ്ച്വറി അടിയ്ക്കുക.എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയോടെ ജോ ജോസഫ് വിജയിക്കും. ഇവിടെ എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെയാണ് എൽ.ഡി.എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം. അത് മണ്ഡലത്തിൽ ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ പ്രവർത്തനം തുടരുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്നുവരെ എൽ.ഡി.എഫിനു വോട്ടു ചെയ്യാത്തവരും ഇത്തവണ വോട്ടു ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഒന്നാമതായി അവർ പറയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ആ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ അവർക്ക് ഇവിടെനിന്ന് ഒരു ഭരണകക്ഷി എം.എൽ.എ വേണം – മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു.

Jo Joseph is a candidate who can stand in any constituency in Kerala