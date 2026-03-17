Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightജെസ്‌നയുടെ തിരോധാനം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 March 2026 11:25 PM IST
    Updated On
    date_range 17 March 2026 11:25 PM IST

    ജെസ്‌നയുടെ തിരോധാനം: സി.ബി.ഐ വീണ്ടും അന്വേഷിക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    എ​രു​മേ​ലിയി​ൽ സി.​ബി.​ഐ ഓ​ഫി​സ് തു​റ​ന്നു
    cancel

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും ചു​രു​ള​ഴി​യാ​ത്ത കൊ​ല്ല​മു​ള കു​ന്ന​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ജെ​യിം​സി​ന്‍റെ മ​ക​ൾ ജെ​സ്‌​ന മ​രി​യ ജ​യിം​സി​ന്റെ തി​രോ​ധാ​ന​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം. അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​രു​മേ​ലി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് അ​തി​ഥി മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ സി.​ബി.​ഐ ഓ​ഫി​സ് തു​റ​ന്നു. കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി തേ​ടി 2024ൽ ​സി.​ബി.​ഐ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ചീ​ഫ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ജെ​സ്ന​ക്ക് എ​ന്ത് സം​ഭ​വി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ജ​സ്ന​യു​ടെ പി​താ​വ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ചീ​ഫ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി സെ​ന്‍റ്​ ഡൊ​മ​നി​ക് കോ​ള​ജി​ലെ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യി​രു​ന്ന ജ​സ്ന​യെ 2018 മാ​ർ​ച്ച് 22 നാ​ണ് കാ​ണാ​താ​യ​ത്. ആ​ദ്യം ലോ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സും ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചും പി​ന്നീ​ട് സി.​ബി.​ഐ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും തു​മ്പു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PoliceCBIdisappearanceinvestigatingThiruvananthapuramKerala
    News Summary - Jesna's disappearance: CBI investigating again
    X