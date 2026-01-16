ആസ്വാദനത്തിന് അവശതകളില്ല; 85ലും ഉഷാറാണ് ജോർജ് മാസ്റ്റർ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 16 Jan 2026 5:44 PM IST
Updated Ondate_range 16 Jan 2026 5:44 PM IST
ആസ്വാദനത്തിന് അവശതകളില്ല; 85ലും ഉഷാറാണ് ജോർജ് മാസ്റ്റർtext_fields
News Summary - jeorge master an 85 year old man in youth festival
തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ അവശതയില്ലാത്ത ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ മുഖമായി മാറുകയാണ് 85കാരൻ കെ. ആർ ജോർജ് മാസ്റ്റർ. ശാരീരിക അവശതകൾക്കിടയിലും ഉഷാറായി മാഷ് രംഗത്തുണ്ട്.
തൃശ്ശൂരിൽ കലോത്സവം നടന്നപ്പോളെല്ലാം സംഘാടക സംഘം പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരന്നു ജോർജ് മാസ്റ്റർ. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായി സജീവമായ മാസ്റ്റർ കേരള കാഹളം എന്ന വാർത്താ പത്രികയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
മുൻ വർഷങ്ങളിലെ കലോത്സവങ്ങളിൽ ഓരോ ഇനങ്ങളിലും വലിയ ശബ്ദഘോഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, പക്കമേളവും കാവ്യാലാപനത്തിലും മറ്റും അക്ഷര സ്ഫുടത ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അനുഭവം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ജോർജ് മാസ്റ്റർ പ്രതികരിച്ചു.
