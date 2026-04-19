ജീപ്പ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു: രണ്ടുപേർ മരിച്ചു, മൂന്നുപേരുടെ നില അതീവഗുരുതരം

ജീപ്പ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു: രണ്ടുപേർ മരിച്ചു, മൂന്നുപേരുടെ നില അതീവഗുരുതരംtext_fields
ഇടുക്കി: ജീപ്പ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു, മൂന്നുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം. ഇടുക്കി നാരകക്കാനത്താണ് ജീപ്പ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. അപകടത്തിൽ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. ഒരു സ്ത്രീയും ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയുമാണ് മരിച്ചത്. നാരകക്കാനത്ത് വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയവരുടെ വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം സമീപത്തെ വ്യൂ പോയന്റിൽ പോയി തിരികെ വരുമ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. 200 അടി താഴ്ചയിലേക്കാണ് ജീപ്പ് മറിഞ്ഞത്. 12 പേരോളമാണ് ജീപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപകടത്തിന് ശേഷം നാട്ടുകാർ ചേർന്നാണ് യാത്രക്കാരെ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ പരിക്കേറ്റ മൂന്നുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. ഇവരെ വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി തൊടുപുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.
