    date_range 24 Feb 2026 11:34 PM IST
    date_range 24 Feb 2026 11:36 PM IST

    ജെ.ബി കോശി കമീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം

    ജെ.ബി കോശി കമീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം
    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച ജസ്റ്റിസ് ജെ.ബി കോശി കമീഷൻ റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രിസഭ യോഗം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു. ഇതിനകം തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ട ശിപാർശകൾക്ക് പുറമെ 32 എണ്ണത്തിൽ കൂടി മന്ത്രിസഭ യോഗം തീരുമാനമെടുത്തു. റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടാത്തതിനെതിരെയും ശിപാർശകൾ നടപ്പാക്കാത്തതിനെതിരെയും ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകൾ രംഗത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം.

    1947ന് മുമ്പ് ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളായി ചേർന്നവർക്കും അവരുടെ പിൻതലമുറക്കാർക്കും മാത്രമേ ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക സമുദായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ എന്ന നിബന്ധന അശാസ്ത്രീയമായതിനാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ബിഷപ്പുമാർ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റവന്യൂ അധികാരികളുടെ അന്വേഷണത്തിനു സഹായകരമായ രേഖയായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫിസർ നടത്തുന്ന പ്രാദേശിക അന്വേഷണത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാതി/സമുദായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. 1947 എന്ന വർഷം ജാതി/സമുദായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

    ശി​പാ​ർ​ശ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള മ​റ്റ്​​ പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​ മാ​ന​ങ്ങ​ൾ:

    • ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ 1,600 രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 2000 രൂ​പ ആ​ക്കി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഗ്രാ​ന്റാ​യി ഓ​ർ​ഫ​നേ​ജു​ക​ൾ​ക്കും അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന തു​ക ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് 1100 രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന് 1375 രൂ​പ​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി.
    • ഒ.​ഇ.​സി ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ജാ​തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റൈ​പ്പ​ന്റും ലം​പ്സം ഗ്രാ​ന്റും സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് അ​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കും.
    • ഭാ​വി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഒ​രു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നും മ​താ​ധി​ഷ്ഠി​ത പേ​രു​ന​ൽ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.
    • കേ​ര​ള പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വീ​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ, യൂ​നി​യ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വീ​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ, റെ​യി​ൽ​വേ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡ്, ബാ​ങ്കി​ങ് സ​ർ​വീ​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ എ​ന്നീ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ത്സ​ര പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കും വി​വി​ധ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ട്രെ​യി​നി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ണൂ​ർ, ഇ​ടു​ക്കി, കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ കു​ടി​യേ​റ്റ മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും എ​റ​ണാ​കു​ളം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥാ​പി​ക്കും.
    • പ​രി​വ​ർ​ത്തി​ത ക്രൈ​സ്ത​വ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഓ​ഫി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കും. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ക്വാ​ട്ട​യി​ലെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മെ​റി​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ-​ഗ്രാ​ന്റ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു ന​ൽ​കും.
