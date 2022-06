ജയരാജനെ രക്തപരിശോധനക്ക് വിധേയനാക്കണം, സ്വബോധത്തിൽ ആയിരുന്നോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം -രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article വിമാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സമാധാനപരമായും ജനാധിപത്യപരമായും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ തല്ലിയ ഇ.പി ജയരാജനെ രക്തപരിശോധനക്ക് വിധേയനാക്കുകയും സ്വബോധത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ​യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പി​ലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പ്രവർത്തകരെ തല്ലിയത് ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ സഖാവല്ല, എൽ.ഡി.എഫ് കൺവീനറും സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗവുമായ ഇ.പി ജയരാജനാണ്. കണ്ണൂരിലെ പഴയ ഗുണ്ടയിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം ഒട്ടും വളർന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്. സമരക്കാരെ ഗുണ്ടായിസത്തിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന സന്ദേശം അണികൾക്ക് പകർന്ന് നൽകാനാണ് ഈ അക്രമം. ജയരാജനെതിരെ മാതൃകാപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ പാടില്ലേയെന്നും വിളിച്ചാൽ അവരെ എൽ.ഡി.എഫ് കൺവീനർ തന്നെ തല്ലുമോയെന്നും അദ്ദേഹം കുറിപ്പിൽ ചോദിച്ചു.

വിമാനത്തില്‍ പ്രതിഷേധക്കാരെത്തിയത് മദ്യപിച്ചാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എൽ.ഡി.എഫ് കണ്‍വീനര്‍ ഇ.പി ജയരാജന്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധക്കാരെ പിടിച്ച് തള്ളുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പ്രതികരണം.

Jayarajan should undergo blood test to ascertain whether he was conscious -Rahul Mamkootathil