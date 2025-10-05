Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 6:07 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 7:02 PM IST

    മോഹൻലാലിനെ ആദരിച്ച ചടങ്ങിന് ‘ലാൽ സലാം’ എന്ന് പേരിട്ടതിനെതിരെ ജയൻ ചേർത്തല

    മോഹൻലാലിനെ ആദരിച്ച ചടങ്ങിന് ‘ലാൽ സലാം’ എന്ന് പേരിട്ടതിനെതിരെ ജയൻ ചേർത്തല
    തിരുവനന്തപുരം: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​യി​ലെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ ദാ​ദ സാ​ഹേ​ബ്‌ ഫാ​ൽ​ക്കെ പു​ര​സ്‌​കാ​രം നേ​ടി​യ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ​താ​രം മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​നെ ആദരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്ക് ‘ലാൽ സലാം’ എന്ന് പേരിട്ടതിൽ വിമർശനവുമായി നടൻ ജയൻ ചേർത്തല. പരിപാടിക്ക് ലാൽ സലാം എന്ന് പേരിടുന്നത് ആ പാർട്ടിയുടെ തത്വങ്ങളുമായി ചേർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന അതിബുദ്ധി കൊണ്ടാണെന്ന് ജയൻ ചേർത്തല പറഞ്ഞു.

    'പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാൽ സലാം എന്ന് പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ പാര്‍ട്ടിയുടെ തത്വങ്ങളുമായി ചേർത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന അതിബുദ്ധിയാണ്. മുൻ കാലങ്ങളിലൊന്നും കലയെയും കലാകാരന്മാരെയും ചേർത്തുനിർത്തുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കണ്ട് കൂർമബുദ്ധിയോടെ ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനൊരു മാറ്റം വന്നത് അടുത്ത കാലത്താണ്. കേന്ദ്രത്തിൽ ബി.ജെ.പി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന കാലം തൊട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചത്. എനിക്കതിനോട് ചേർച്ചയില്ല.'

    'ദേശീയ അവാർഡിൽ ഒരാളെ മികച്ച നടനായി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിമായതിന്‍റെ പേരുപറഞ്ഞ് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽനിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് കലാകാരന്മാരെ അംഗീകരിക്കാനോ സാംസ്കാരിക മേഖലയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനോ അല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.' -ജയൻ ചേർത്തല പറഞ്ഞു.

    ഇന്നലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തിൽ ‘മ​ല​യാ​ളം വാ​നോ​ളം, ലാ​ൽ​സ​ലാം’ എ​ന്ന പേ​രി​​ലാ​യി​രു​ന്നു മോഹൻലാലിനുള്ള ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​നെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ക്കു​ക​യും മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ച​ലി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി കേ​ര​ള ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ് വി​ല്ലേ​ജ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ശി​ൽ​പം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തിരുന്നു. ക​വി പ്ര​ഭാ​വ​ർ​മ എ​ഴു​തി​യ കാ​വ്യ​പ​ത്ര​വും ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ എ. ​രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ പെ​യി​ന്റി​ങ്ങും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    മോ​ഹ​ന്‍ലാ​ലി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്നാണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞത്. ശ​താ​ബ്ദി​യോ​ട​ടു​ത്ത മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ല്‍ അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ന​ട​നാ​ണ് മോ​ഹ​ന്‍ലാ​ല്‍. ന​ട​പ്പി​ലും ഇ​രി​പ്പി​ലും നോ​ട്ട​ത്തി​ലും ശ​രീ​ര​ഭാ​ഷ​യി​ലും ഇ​ത്ര​ത്തോ​ളം മ​ല​യാ​ളി​യെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച വേ​റെ താ​ര​മി​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ വെ​ച്ച് അ​തി​വി​ശി​ഷ്ട​മാ​യ ദാ​ദാ​സാ​ഹേ​ബ് ഫാ​ൽ​ക്കെ പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ നി​മി​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഏ​റെ വൈ​കാ​രി​ക ഭാ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് താ​ൻ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്‌ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:MohanlalJayan Cherthala
