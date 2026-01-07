Begin typing your search above and press return to search.
    ജനതാദൾ-എസ്​ കേരളഘടകം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതാദളിൽ ലയിക്കും

    ല​യ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​ത്ത് നി​യ​മ​സ​ഭാ സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​റി​ന് ന​ൽ​കി
    ജനതാദൾ-എസ്​ കേരളഘടകം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതാദളിൽ ലയിക്കും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​എ​സ്​ കേ​ര​ള ഘ​ട​കം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ജ​ന​താ​ദ​ളി​ൽ ല​യി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ര​ണ്ട്​ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രും ല​യ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​ത്ത് നി​യ​മ​സ​ഭാ സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​റി​ന് ന​ൽ​കി. ല​യ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ജ​നു​വ​രി 17ന്​ ​രാ​വി​ലെ 10ന്​ ​എ​റ​ണാ​കു​ളം ടൗ​ൺ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​എ​സ്​ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മാ​ത്യു ടി. ​തോ​മ​സ്, മ​ന്ത്രി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ജ​ന​താ​ദ​ൾ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തു​ട​രും. മ​തേ​ത​ര ​സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ്​ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി വി​രു​ദ്ധ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഇ​ത​ര രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഇ​ടം. 2022 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​എ​സ്​ ദേ​ശീ​യ സ​മ്പൂ​ർ​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലെ നി​ല​പാ​ടി​ൽ നി​ന്നും വ്യ​തി​ച​ലി​ച്ചാ​ണ്​ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി.​യു​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്.

    ബി.​ജെ.​പി​യോ​ട്​ സ​ഖ്യ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം കേ​ര​ള​ഘ​ട​കം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​താ​യി സം​സ്ഥാ​ന നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി നേ​ര​ത്തേ ത​ന്നെ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്, നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ മു​മ്പാ​കെ പു​തു​താ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ജ​ന​താ​ദ​ളി​ൽ ല​യി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള ഘ​ട​കം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ജി​ല്ല ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഡ്വ. എ​സ്. ഫി​റോ​സ് ​ലാ​ലും വാ​ർ​ത്താ​സ​​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

