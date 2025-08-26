Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഓണാവധിയെക്കുറിച്ച് ജനം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 6:36 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 6:36 PM IST

    ഓണാവധിയെക്കുറിച്ച് ജനം ടി.വി വാർത്ത പച്ചയായ നുണ -മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ഓണാവധിയെക്കുറിച്ച് ജനം ടി.വി വാർത്ത പച്ചയായ നുണ -മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: ഓണാവധി വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ നീക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനം ടി.വി പുറത്തുവിട്ട വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതവും വാസ്തവവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. ഓണാവധി വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ യാതൊരു ആലോചനയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

    വാർത്ത തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതാണ്. സ്കൂളുകൾക്ക് നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഓണാവധിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. ഓണാവധിയുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല. തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് വിദ്യാർഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഇടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽനിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പിന്തിരിയണമെന്നും മന്ത്രി പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:janam tvV Sivankuttyonam vacation
    News Summary - Janam TV news about Onam is a lie - Minister V. Sivankutty
    Similar News
    Next Story
    X