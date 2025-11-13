Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    13 Nov 2025 11:48 PM IST
    Updated On
    13 Nov 2025 11:48 PM IST

    കേരള ജംഇയ്യതുൽ ഉലമ നൂറാം വാർഷിക സമ്മേളനം 16ന് കോഴിക്കോട്ട്

    കേരള ജംഇയ്യതുൽ ഉലമ നൂറാം വാർഷിക സമ്മേളനം 16ന് കോഴിക്കോട്ട്
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ അ​ഹ്‌​ലു​സ്സു​ന്ന വ​ൽ ജ​മാ​അ​യു​ടെ (കെ.​ജെ.​യു) നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​വം​ബ​ർ 16ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത് ബ​ഹു​ജ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് കെ.​എ​ൻ.​എം സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​പി അ​ബ്ദു​ല്ല​കോ​യ മ​ദ​നി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​ട​പ്പു​റ​ത്താ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ സ​മാ​പ​ന​മാ​യാ​ണ് ബ​ഹു​ജ​ന സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ഹ്‌​ലെ ഹ​ദീ​സ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സ്ഗ​ർ അ​ലി ഇ​മാം മ​ഹ്ദി സ​ല​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​താ​വ് പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, എം.​കെ. രാ​ഘ​വ​ൻ എം.​പി, ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി, അ​ഹ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ, ഡോ. ​ഫ​സ​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, എം. ​മ​ഹ്ബൂ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ സ​മ​കാ​ലി​ക സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന 100 പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ നൂ​റു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ച​രി​ത്രം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​വം​ബ​ർ 15ന് ​രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു വ​രെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഹോ​ട്ട​ൽ ‘വു​ഡി​സി’​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​ണ്ഡി​ത​ർ​ക്കാ​യി ദേ​ശീ​യ പ​ണ്ഡി​ത സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​ട​ക്കും. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​ജെ.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ദ​നി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ് കാ​യ​ക്കൊ​ടി, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ.​കെ. ഈ​സ മ​ദ​നി, പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​പി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ്, കെ.​എ​ൻ.​എം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ.​ഐ. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് സ്വ​ലാ​ഹി, മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​സാ​ർ ഒ​ള​വ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

