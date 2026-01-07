Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    7 Jan 2026 10:26 PM IST
    7 Jan 2026 10:26 PM IST

    വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന: എ.കെ. ബാലന്​ ജമാഅത്തെ ഇസ്​ലാമിയുടെ വക്കീൽ നോട്ടീസ്

    ak balan
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യും സി.​പി.​എം നേ​താ​വു​മാ​യ എ.​കെ. ബാ​ല​ന്‍റെ വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്കെ​തി​രെ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​യു​ടെ വ​ക്കീ​ൽ നോ​ട്ടീ​സ്. ജ​മാ​അ​ത്ത് വ​ർ​ഗീ​യ ക​ലാ​പം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന തി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നും ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ ന​ഷ്‌​ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ നോ​ട്ടീ​സ്. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സി​വി​ൽ, ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ഡ്വ. അ​മീ​ൻ ഹ​സ​ൻ മു​ഖേ​ന ജ​മാ​അ​ത്ത്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​ഹാ​ബ്​ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ അ​യ​ച്ച നോ​ട്ടീ​സി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സ്വ​കാ​ര്യ ചാ​ന​ലി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ്​ എ.​കെ. ബാ​ല​ൻ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​സ്​​താ​വ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​യാ​കും അ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ്​ ഭ​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും അ​ത്​ മ​റ്റൊ​രു മാ​റാ​ട്​ ക​ലാ​പ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ബാ​ല​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    വർഗീയ ​ധ്രുവീകരണ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന്​ സി.പി.എം പിൻമാറണം -പി.മുജീബുറഹ്​മാൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​യെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​ക്കി ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വോ​ട്ട്​ ബാ​ങ്ക്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള വ​ർ​ഗീ​യ ​​​ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ്​ സി.​പി.​എം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന്​ പി​ന്തി​രി​യ​ണ​മെ​ന്നും ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ. സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്കി​ല്ല. സി.​പി.​എം കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ത​​ന്നെ​യാ​ണ്​ നി​ല​പാ​ട്. പ​ക്ഷേ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്​ വേ​ണ്ടി അ​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യം അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. യു.​പി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ നാ​ഥി​നെ ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​ പ​ത്ത്​ വ​ർ​ഷം മു​ൻ​പ്​ ചി​ന്തി​ക്കാ​​​നേ ആ​വി​ല്ല. നി​ര​ന്ത​രം വ​ർ​ഗീ​യ​ത ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ ന​ട​ത്തി​യ വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ട്.

    അ​പ​ര​മ​ത വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളോ അ​ത്ത​രം ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ടെ ലാ​ഞ്ച​ന​യോ ഏ​ഴ​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ നീ​ളു​ന്ന ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ഴി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​നാ​കു​മോ എ​ന്നും അ​മീ​ർ ചോ​ദി​ച്ചു. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ബ​ല രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ നെ​ഞ്ച​ത്ത്​ ക​യ​റ​ണ​മെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്ന​തി​ന്‍റെ യു​ക്​​തി​യെ​ന്താ​ണ്. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യും സ​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യെ എ​തി​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യെ​യും എ​തി​ർ​ക്ക​ണം എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ലു​ടെ വേ​ട്ട​ക്കാ​ര​നെ​യും ഇ​ര​ക​ളെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​ണ് രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ബു​ദ്ധ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​​ന്ദേ​ശം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്​ തി​രു​ത്താ​ൻ സി.​പി.​എം സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​വ​ണം. ഇ​ക്കാ​ര്യം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ബു​ദ്ധി ജീ​വി​ക​ളും സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​രും ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ ആ​ലോ​ചി​ക്ക​ണം. വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ പോ​ലും വെ​ല്ലു​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശ​മാ​ണ്​ എ.​കെ ബാ​ല​നി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത​ത്. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. പ്ര​ബു​ദ്ധ കേ​ര​ളം ഇ​ത് തി​രി​ച്ച​റി​യും. ബാ​ല​നെ പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​ഭി​ന​വ ഗീ​ബ​ൽ​സു​മാ​രാ​വു​ക​യാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി പോ​ലും വി​ഷ​യം രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്​ പ​ഴ​യ മു​റി​വി​ൽ മു​ള​ക് തേ​ക്കു​ന്ന ക്രൂ​ര ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്. എ.​കെ ബാ​ല​ൻ കേ​ര​ള​ത്തോ​ട്​ മാ​പ്പു പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സി.പി.എം വർഗീയധ്രുവീകരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു -റസാഖ് പാലേരി

    മ​ല​പ്പു​റം: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ വ​ർ​ഗീ​യ​ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു. മ​തേ​ത​ര​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന് ക​ള​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​സൂ​ത്രി​ത ശ്ര​മ​ത്തെ സി.​പി.​എം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​സ്‍ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് മാ​റാ​ട് ക​ലാ​പ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ൻ മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ബാ​ല​ൻ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ സോ​ഷ്യ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി വ​ർ​ഗീ​യ​ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ളം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​താ​ണ്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ട് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി ആ​സൂ​ത്രി​ത​വും സ്ക്രി​പ്റ്റ​ഡു​മാ​യി മു​സ്‌​ലിം​വി​രു​ദ്ധ​ത ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ളും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

