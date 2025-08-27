Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപന്നിയിറച്ചി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 6:23 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 6:23 PM IST

    പന്നിയിറച്ചി വിൽപനക്കെതിരെ ജമാഅത്തെ ഇസ്​ലാമിയെന്ന് വ്യാജ പ്രചാരണം: പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    പന്നിയിറച്ചി വിൽപനക്കെതിരെ ജമാഅത്തെ ഇസ്​ലാമിയെന്ന് വ്യാജ പ്രചാരണം: പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി
    cancel

    മൂവാറ്റുപുഴ: പന്നിയിറച്ചി വിൽപനക്കെതിരെ ജമാഅത്തെ ഇസ്​ലാമി എന്ന പേരിൽ വ്യാജ പോസ്റ്റുണ്ടാക്കി സമൂഹമാധ്യമം വഴി പ്രചരിപ്പിച്ച് സംഘടനയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട്​ മൂവാറ്റുപുഴ പൊലീസിൽ പരാതി. മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കലാപമുണ്ടാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തെറ്റായ പ്രചാരണമെന്ന്​ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

    മൂവാറ്റുപുഴയിൽ പന്നിയിറച്ചി വിൽപനക്കും ഉപയോഗത്തിനും ജമാഅത്തെ ഇസ്​ലാമി എതിരാണെന്ന തരത്തിൽ തെറ്റായി പോസ്റ്ററുണ്ടാക്കി ഫേസ്​ബുക്ക് വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്​ ഏരിയ പ്രസിഡന്‍റ്​ പി.എ. മുഹമ്മദ് കാസിമാണ്​ പരാതി നൽകിയത്. ജലജ ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യ എന്ന എഫ്.ബി അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയത്.

    ‘കേരളം ഇസ്​ലാമിസ്‌റ്റ് ഭീകരവാദികളുടെ കൈയിൽ, നാളെ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മതനികുതിയും കൊടുക്കേണ്ടിവരുമോ’ എന്നും പോസ്റ്റിലുണ്ട്. പോസ്റ്റിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയവുമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്​ലാമിക്ക്​ ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും സംഘടനയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും പ്രദേശത്ത് വർഗീയ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണിതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:propagandaJamaat e Islami
    News Summary - muvatupuzha police station, Jamaat-e-Islami, False propaganda, pork sale
    Similar News
    Next Story
    X