ജൽജീവൻ: കേരളത്തിന്​ 9000 കോടി നൽകിയെന്ന്​ കേന്ദ്രമന്ത്രി

By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 9,000 കോ​ടി രൂ​പ ന​ൽ​കി​യ​താ​യി കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ഗ​ജേ​ന്ദ്ര സി​ങ്​ ഷെ​ഖാ​വ​ത്ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക്​ ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ന്റെ​യും സ്വ​ച്ഛ് ഭാ​ര​ത് മി​ഷ​ന്റെ​യും (ഗ്രാ​മീ​ൺ) പു​രോ​ഗ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞുജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ൻ, സ്വ​ച്ഛ് ഭാ​ര​ത് മി​ഷ​ൻ ഗ്രാ​മീ​ൺ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​വ​ഹ​ണ പു​രോ​ഗ​തി​യാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ മ​ന്ത്രി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​വ​ഹ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ റെ​യി​ൽ​വേ, നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി, കേ​ന്ദ്ര വ​നം- പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട അ​നു​മ​തി​ക​ൾ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. ഇ​രു​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യെ പൊ​ന്നാ​ട​ണ​യി​ച്ചു സ്വീ​ക​രി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​റ​ന്മു​ള ക​ണ്ണാ​ടി​യും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. Show Full Article

Jal Jeevan Mission; Union Minister said that 9000 crores have been given to Kerala