Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമുല്ലപ്പെരിയാറിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 May 2026 5:41 PM IST
    Updated On
    date_range 30 May 2026 5:41 PM IST

    മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുമ്പോൾ ഇടുക്കിയിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്ന വെള്ളം തമിഴ്നാടിന് നൽകണം -ജഗനാഥ് മിശ്ര

    text_fields
    bookmark_border
    മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുമ്പോൾ ഇടുക്കിയിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്ന വെള്ളം തമിഴ്നാടിന് നൽകണം -ജഗനാഥ് മിശ്ര
    cancel
    camera_alt

    ജഗനാഥ് മിശ്ര

    നെടുങ്കണ്ടം (ഇടുക്കി): മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുമ്പോൾ ഇടുക്കിയിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്ന വെള്ളം തമിഴ്നാടിന് നൽകണമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് കമ്പം എം.എൽ.എ ജഗനാഥ് മിശ്ര. കേരളത്തിലെയും തമിഴ്‌നാട്ടിലെയും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമായ തേവാരംമെട്ട് പാതക്കായി തേവാരത്തു നിന്നും വനപാത വഴി കാൽനടയായി ആനക്കല്ലിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നിറയുമ്പോൾ അധികമായി വരുന്ന വെള്ളം ഇടുക്കിയിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കണം. ഡാമിന്റെ നിലവിലെ സംഭരണശേഷി വർധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. മാത്രമല്ല മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയം രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു. ഡാമിനെ ചൊല്ലി കേരളത്തിലെയും തമിഴ്‌നാട്ടിലെയും ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ അകൽച്ചകളും ഇല്ലെന്നും അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ മുതലെടുക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Tamilnadumullaperiyar damIdukki Districtjagannath mishra
    News Summary - Jagannath Mishra says When the water level in Mullaperiyar rises, the water flowing to Idukki should be given to Tamil Nadu
    Similar News
    Next Story
    X