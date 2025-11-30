Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎസ്.ഐ.ആർ: അധിക സമയം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 11:42 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 11:42 PM IST

    എസ്.ഐ.ആർ: അധിക സമയം അനുഗ്രഹമാകും; കാണാമറയത്തുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ നിർദേശം

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്.ഐ.ആർ: അധിക സമയം അനുഗ്രഹമാകും; കാണാമറയത്തുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ നിർദേശം
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: എന്യൂമറേഷൻ അടക്കം എസ്​.ഐ.ആർ തുടർനടപടികൾക്കെല്ലാം ഏഴുദിവസം വീതം സാവകാശം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ‘കണ്ടെത്താനാകാത്തവരെ’ ക​ണ്ടെത്താൻ നടപടി ഊർജിതമാക്കാൻ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഓഫിസറുടെ നിർദേശം. നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച്​ സംസ്ഥാനത്ത്​ 10 ലക്ഷം പേരെയാണ്​ ​കണ്ടെത്താനാകാത്തത്​.

    ഇതിൽ അഞ്ചുലക്ഷം ​പേർ മരണപ്പെട്ടതാണ്​. ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ചുലക്ഷത്തിൽ സ്ഥലം മാറിപ്പോയവരും തിരിച്ചറിയാനാകാത്തവരും ​ഫോം സ്വീകരിക്കാത്തവരും സ്വീകരിച്ചിട്ട്​ തിരികെ നൽകാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന്​ അറിയിച്ചവരുമുണ്ട്​​. ഇവരെ പരമാവധി എസ്​.ഐ.ആറിന്‍റെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള നടപടികളാണ്​ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുകയെന്ന്​ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഓഫിസർ രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

    2002ലെ പട്ടികയിൽ പേര്​ കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ലെന്ന്​ ചിലയിടത്ത്​ ​പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. വളന്റിയർമാരുടെ സഹായത്തോടെ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീട്ടിക്കിട്ടിയ സമയം ഇതിനായി കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. കിടപ്പു രോഗികൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവരുടെ ​പേരുകൾ പട്ടികയിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുണ്ടാകും. എന്യൂമറേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ വർധിപ്പിക്കുകയാണ്​ അധിക സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നടത്തുക.

    ബി.എൽ.എമാരുടെ യോഗം വിളിക്കും

    ബൂത്ത്​ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബി.എൽ.എമാരുടെ യോഗം ചേരണമെന്ന ആവശ്യം എല്ലാ രാഷ്​ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഏഴ്​ ദിവസം നടപടികൾക്ക്​ സാവകാശം കിട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും ബി.എൽ.ഒമാർ ബി.എൽ.എമാരുടെ യോഗം വിളിക്കുമെന്ന്​ സി.ഇ.ഒ വ്യക്​തമാക്കി. കണ്ടെത്താനാകാത്തവരുടെ പട്ടിക, ഫോം തിരികെ കിട്ടാത്തവരുടെ പട്ടിക എന്നിവ ഈ​ യോഗങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. ബി.എൽ.എമാരുടെയെല്ലാം അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിച്ചാകും അതത്​ ബൂത്തിലെ പട്ടിക അന്തിമമാക്കുക. ഭാവിയിൽ പരാതി ഒഴിവാക്കാൻ കൂടിയാണിത്​.

    വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര്​ ചേർക്കാൻ പുതിയ അ​പേക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രത്യേക ഡ്രൈവ്​ നടത്താനും ഇക്കാലയളവിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്​. ഇതിന് സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കില്ല. ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പൂർത്തിയായ ബൂത്തുകളിൽ പുതിയ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് അടുത്ത പരിഗണന. അതേസമയം, അപേക്ഷകളിലെ നടപടി എസ്​.ഐ.ആറിന്‍റെ കരട്​ പട്ടിക വന്ന ശേഷമായിരിക്കുമെന്നും രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ വ്യക്​തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election CommissionBLOSIRKerala
    News Summary - It will be a relief to have seven days for all SIR follow-up procedures.
    Similar News
    Next Story
    X