    date_range 29 Oct 2025 7:07 AM IST
    date_range 29 Oct 2025 7:07 AM IST

    വിഷൻ 2031 ഐ.ടി മേഖല കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തിറക്കി; ലക്ഷ്യം 50 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച

    വിഷൻ 2031 ഭാഗമായി ഐ.ടി. വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച റീകോഡ് കേരള 2025 സെമിനാർ കാക്കനാട് കിൻഫ്ര ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ഷ​ന്‍ 2031 പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ൻ​ഫ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ്, സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ട​ര്‍, നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ഷ​ന്‍ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റി​ന്റെ ക​ര​ട് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    ഐ.​ടി വ​കു​പ്പ്​ കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘റീ​കോ​ഡ് കേ​ര​ള 2025’ വി​ക​സ​ന സെ​മി​നാ​റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വേ​ദി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ് ക​ര​ട് രേ​ഖ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. വ്യ​വ​സാ​യ​മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    2031ഓ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഐ.​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ 5000 കോ​ടി യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ര്‍ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    20,000 കോ​ടി സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട​പ് നി​ക്ഷേ​പം, 20,000 സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട​പ്പു​ക​ള്‍, 30 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി പു​തി​യ ഐ.​ടി ഓ​ഫി​സു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും ക​ര​ട് രേ​ഖ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു.ഈ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ കേ​ര​ള ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്‍സ് മി​ഷ​ന്‍ (കെ-​എ.​ഐ.​എം), കേ​ര​ള സെ​മി​കോ​ണ്‍ മി​ഷ​ന്‍, കേ​ര​ള ഫ്യൂ​ച്ച​ര്‍ ടെ​ക് മി​ഷ​ന്‍ (കെ.​എ​ഫ്.​ടി.​എം), ദ ​ഫ്യൂ​ച​ര്‍ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ (ടി.​എ​ഫ്.​സി) മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ രൂ​പം​ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ സ്വ​ത​ന്ത്ര സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ര്‍ ചെ​ല​വ് 30 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ക്കു​ക, ഐ.​സി.​ടി അ​ക്കാ​ദ​മി വ​ഴി 10 ല​ക്ഷം പേ​രെ എ.​ഐ അ​ട​ക്കം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക, ടെ​ക്‌​നോ​സി​റ്റി, ഇ​ൻ​​​ഫോ​പാ​ര്‍ക്ക് ഫേ​സ്-3, സൈ​ബ​ര്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ന്റെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം, കെ-​സ്‌​പേ​സ് എ​യ്‌​റോ​സ്‌​പേ​സ് ക്ല​സ്റ്റ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ രേ​ഖ​യി​ൽ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്ത്രീ ​സം​രം​ഭ​ക​ത്വം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഐ.​ടി അ​ധി​ഷ്ഠി​ത വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ 50 ലീ​പ് സെ​ന്റ​റു​ക​ള്‍, 250 ഏ​ര്‍ലി ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റു​ക​ള്‍, 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ഫ്രീ​ഡം സ്‌​ക്വ​യ​റു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​യി​ലു​ണ്ട്.

