Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Sept 2025 9:32 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Sept 2025 9:32 PM IST

    29 മാസം; പേരിനൊരു നടപടി സസ്​പെൻഷനായി മാറാനെടുത്ത കാലയളവ്

    VS Sujith
    യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി.എസ് സുജിത്തിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മർദിക്കുന്നു

    തൃ​ശൂ​ർ: യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി.​എ​സ്. സു​ജി​ത്ത്​ കു​ന്നം​കു​ളം പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ക്രൂ​ര​മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്​ ഇ​ര​യാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ങ്കി​ലും പോ​കാ​നെ​ടു​ത്ത കാ​ല​യ​ള​വ്​ 29 മാ​സം. മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്​ ഇ​ര​യാ​യ വ്യ​ക്തി പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കേ​ൾ​വി​ത്ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും കു​ന്നം​കു​ളം കോ​ട​തി നേ​രി​ട്ട്​ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി കൈ​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. ഒ​ടു​വി​ൽ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്​ ഇ​ര​യാ​യ വ്യ​ക്തി നി​യ​മ​​​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ആ​ദ്യ​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​ന്ന​ത്.

    2023 ഏ​പ്രി​ൽ അ​ഞ്ചി​ന്​ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ 2025 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കു​ന്നം​കു​ള​ത്തു​നി​ന്ന്​ തൃ​ശൂ​രി​ലെ വി​വി​ധ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​വും ഇ​ൻ​ക്രി​മെ​ന്‍റ്​ ത​ട​യ​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു ക്രൂ​ര​മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തേ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി.

    29 മാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പൊ​ലീ​സ്​ ക്രൂ​ര​ത ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ ക​ണ്ട​പ്പോ​ഴും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ഉ​ന്ന​ത​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​ര​സ്യ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​കു​ക​യും കേ​ര​ളം ഇ​ന്നോ​ളം കാ​ണാ​ത്ത​വി​ധം പൊ​ലീ​സു​കാ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മാ​ർ​ച്ചും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ പ​തി​ക്ക​ലും അ​ട​ക്കം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ ത​യാ​റാ​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ തൃ​പ്ത​ര​ല്ലെ​ന്നും സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ​യും യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ​യും ആ​വ​ശ്യം.

    സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​​യ​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഡി.​ഐ.​ജി ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​താ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വ്​ അ​നി​ൽ അ​ക്ക​ര ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​തു​വ​രെ സ​മ​രം തു​ട​രു​മെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അഞ്ചാമത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരായ നടപടിയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം

    തൃ​ശൂ​ർ: കു​ന്നം​കു​ളം ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ർ​ദ​ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നാ​ല്​ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ഴും അ​ഞ്ചാ​മ​നെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം. മ​ർ​ദ​നം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ കു​ന്നം​കു​ളം സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്​​തി​രു​ന്ന ഷ​ജീ​ർ എ​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ പി​ന്നീ​ട്​ വ​കു​പ്പു​മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ലേ​ക്കു​ പോ​യി​രു​ന്നു. തൃ​ശൂ​ർ പ​ഴ​യ​ന്നൂ​രി​ൽ വി.​ഇ.​ഒ ആ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​യാ​ൾ. ഷ​ജീ​റി​നെ​തി​രെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ന്​ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​സ്.​ഐ അ​ട​ക്കം നാ​ല്​ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഷ​ജീ​റി​നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​റ്റൊ​രു വ​കു​പ്പി​ൽ ജോ​ലി​യി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പ്​ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ന്നം​കു​ളം കോ​ട​തി സ്വ​മേ​ധ​യാ എ​ടു​ത്ത കേ​സി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ലേ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:Kerala Policepolice brutalityYouth Congress
    News Summary - It took nine months to suspend police officers in custodial torture case
