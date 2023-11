ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ മുടങ്ങിയിട്ട് നാല് മാസം; ലക്ഷങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ അടിയന്തരമായി 2000 കോടി വേണം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

കോട്ടയം: ഒരുനേരത്തെ അന്നത്തിനായി പെടാപ്പാടുപെടുന്ന ലക്ഷങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്​ അടിയന്തരമായി വേണ്ടത്​ 2000 കോടി രൂപ. വിവിധ ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ മുടങ്ങിയിട്ട്​ നാലുമാസമാകുന്നു. ​രണ്ടുമാസത്തെയെങ്കിലും പെൻഷൻ നൽകാൻ രണ്ടായിരം കോടിയോളം രൂപയാണ്​ വേണ്ടത്​. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്ത്​ സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായിരിക്കെ, ഈ പെൻഷനുകൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാറിന്​ ഒരെത്തുംപിടിയുമില്ല. രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഉടൻ കൊടുക്കുമെന്ന്​ സർക്കാർവൃത്തങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നതല്ലാതെ എന്ന്​, എങ്ങനെ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയുമില്ല. കടമെടുപ്പ്പരിധി കഴിയാറായതും സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കണ്‍സോര്‍ഷ്യം വായ്പ നിഷേധിച്ചതുമാണ് ക്ഷേമ പെന്‍ഷനില്‍ കുടിശ്ശിക വരാൻ കാരണമായി സർക്കാർവൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്​. എന്നാൽ, കെടുകാര്യസ്ഥതയും ധൂർത്തുമാണ്​ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ഈ സാമ്പത്തിക ദുഃസ്ഥിതിക്ക്​ കാരണമെന്ന്​ പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ ആരോപിക്കുന്നു. ഈ വർഷം ഇനി 52 കോടി രൂപ മാത്രമാണ്​ സംസ്ഥാനത്തിന്​ കടമെടുക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള അനുമതി. അതുപയോഗിച്ച്​ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്തേണ്ട ഗതികേടിലാണ്​. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും ശമ്പളവും ഉൾപ്പെടെ എങ്ങനെ നൽകുമെന്ന അങ്കലാപ്പിലാണ്​ സർക്കാർ. ​ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന്​ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ്​ ചെയ്യുന്നത്​. കോടികള്‍ പൊടിച്ച് കേരളീയം ഉൾപ്പെടെ ആഘോഷങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ്​ നാലുമാസമായി മുടങ്ങിയ ക്ഷേമപെന്‍ഷനായി സംസ്ഥാനത്തെ 55 ലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യര്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥ. സർക്കാർ നൽകുന്ന 1600 രൂപയെ ആശ്രയിച്ച്​ നിത്യചെലുവും ചികിത്സയുമൊക്കെ നടത്തിവരുന്ന മനുഷ്യരെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന നിലയിലാണ്​ കാര്യങ്ങൾ. ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ മുടങ്ങിയതുമൂലം പല വീടുകളിലും അടുപ്പുകൾ എരിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്​. Show Full Article

