Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 2 Oct 2025 6:16 PM IST
Updated Ondate_range 2 Oct 2025 6:17 PM IST
ഗസ്സയിലേക്കുള്ള സഹായകപ്പലുകളെ തടഞ്ഞ ഇസ്രയേല് ക്രൂരതക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരണം -പി.ഡി.പി.text_fields
bookmark_border
News Summary - Israel brutality in blocking aid ships to Gaza should be protested says PDP
Listen to this Article
കോഴിക്കോട്: ലോക മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ക്രൂരതകള് അരങ്ങേറുന്ന ഗസ്സയിലേക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി പുറപ്പെട്ട സഹായകപ്പലുകള് ഗ്ലോബല് സുമൂദ് ഫ്ളോട്ടില്ലയെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും കാരുണ്യപ്രവര്ത്തകരെ ബന്ധികളാക്കുകയും ചെയ്ത ഇസ്രയേല് ക്രൂരതക്കെതിരെ ലോകവ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയരണമെന്ന് പി.ഡി.പി കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇസ്രയേലിന് കടുത്ത താക്കീത് നല്കണം. ഇസ്രയേല് ക്രൂരതക്കെതിരെ ഇന്ത്യയും പ്രതിഷേധം അറിയിക്കണം. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഫലസ്തീന് ജനതയോട് ഐക്യദാര്ഢ്യം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഇസ്രയേലിനെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള് ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പി.ഡി.പി കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story