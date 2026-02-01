Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവെളിച്ചം സംസ്ഥാന സംഗമം
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 10:24 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 10:24 PM IST

    വെളിച്ചം സംസ്ഥാന സംഗമം

    text_fields
    bookmark_border
    വെളിച്ചം സംസ്ഥാന സംഗമം
    cancel
    camera_alt

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ വെ​ളി​ച്ചം സം​സ്ഥാ​ന സം​ഗ​മം ഡോ. ​ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ഫാ​റൂ​ഖി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ക​ണ്ണൂ​ർ: സ​മ്പ​ത്ത് വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പ​രി​പൂ​ർ​ണ അ​വ​കാ​ശ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മ​നു​ഷ്യ​രെ ദൈ​വം ഏ​ൽ​പി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഐ.​എ​സ്.​എം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ വെ​ളി​ച്ചം 21ാം ഘ​ട്ടം സം​സ്ഥാ​ന സം​ഗ​മം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ (കെ.​ജെ.​യു) സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഡോ. ​ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ഫാ​റൂ​ഖി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം സു​ല്ല​മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വെ​ളി​ച്ചം പ​രീ​ക്ഷ ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ ടി.​പി. ഹു​സൈ​ൻ​കോ​യ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​എ​ൻ.​എം മ​ർ​ക​സു​ദ്ദ​അ​വ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​സി. ശ​ക്കീ​ർ ഫാ​റൂ​ഖി, ഐ.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​സി​ൽ മു​ട്ടി​ൽ, അ​ദീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ​സി​ൻ ന​ജീ​ബ്, ഇ​സ്മ​യി​ൽ ച​മ്പാ​ട്, ശ​ഫീ​ന ശു​ക്കൂ​ർ, സു​ഹാ​ന ഇ​രി​ക്കൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ മ​ത്സ​രം നൗ​ഷാ​ദ് കാ​ക്ക​വ​യ​ൽ, ഷ​മീ​ർ ഫ​ലാ​ഹി, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ ഫാ​റൂ​ഖി, കെ.​വി. ഫാ​ദി​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ചു. കെ.​പി. സ​ക​രി​യ്യ​യു​ടെ ഖു​ർ​ആ​ൻ ആ​സ്വാ​ദ​ന പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്നാം ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ഡോ. ​എ.​പി. നൗ​ഷാ​ദി​ന് ന​ൽ​കി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ പാ​ല​ക്കോ​ട് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ബ്ദു​ൽ​ല​ത്തീ​ഫ് ക​രു​മ്പു​ലാ​ക്ക​ൽ, ഡോ. ​ഇ​സ്മ​യി​ൽ ക​രി​യാ​ട്, സി.​ടി. ആ​യി​ഷ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ism
    News Summary - ISM Velicham
    Similar News
    Next Story
    X